Arrivano le seconde squadre nel calcio italiano. Finalmente è stato reso noto quello che fino a poco tempo fa sembrava un miraggio. L’annuncio di Alessandro Costacurta.

Seconde squadre nel calcio italiano

Finalmente è arrivato l’annuncio sulle seconde squadre nel calcio italiano. Alessandro Costacurta, subcommissario della Figc e volto copertina del nuovo numero di Undici, ha ufficializzato l’importante novità.

“Le seconde squadre che i club di A decideranno di iscrivere giocheranno in Lega Pro, occuperanno i posti dei club che non si iscrivono – ha spiegato – Quest’anno non ci saranno ripescaggi e i buchi saranno occupati dai club che aderiranno al bando”.

Le limitazioni

Naturalmente non mancano delle limitazioni alla possibilità data dalle società di Serie A. Soprattutto a coloro che da tempo danno molto spazio al settore giovanile. Tra queste soprattutto Atalanta, Milan e la neo promossa Empoli.

Costacurta ha reso noti anche altre novità in merito alla formazione delle seconde squadre.

“Le squadre B saranno composte di calciatori under 21, con la possibilità di introdurre due fuoriquota under 23. E dovranno avere in rosa un numero minimo di giocatori convocabili per le Nazionali italiane che stiamo definendo. Le squadre parteciperanno al campionato regolarmente, potendo essere promosse o retrocedere. Con un’unica limitazione: non potranno mai giocare nel campionato della prima squadra”. Una sorta di Primavera che giocherà in quella che molti conoscono come Serie C.

Un’idea che avrà ripercussioni?

La notizia della creazione delle seconde squadre nel calcio italiano naturalmente troverà contenti e non. Infatti, spulciando le rose delle squadre attualmente iscritte in Lega Pro, si nota come molti sono i prestiti di giocatori da parte delle squadre di Serie A.

Inoltre, in questi anni la Lega ha dato incentivi alle varie società che davano spazio ai giovani. Sicuramente questa novità da un lato permetterà ai giocatori della Primavera di giocare direttamente con i colori della propria squadra. Dall’altro potrebbe indebolire inevitabilmente quelle società di Lega Pro che adesso dovranno puntare o su un proprio settore giovanile. O su meno risorse.

[Foto: bresciagiovani.it]