Arsenal, Arsene Wenger ha detto “Basta”

Arsene Wenger lascerà l’Arsenal a fine stagione. La notizia è stata resa nota attraverso una nota del club sul proprio sito.

Arsene Wenger lascia dopo 22 anni

Una notizia che da tempo si aspettava quella dell’Addio di Arsene Wenger. Dopo quasi 22 anni sembrava ormai il momento di dare un “cambio” alla guida della squadra londinese. Wenger ha cambiato la storia dell’Arsenal e ha contribuito in modo determinante a rinnovare lo stile di gioco del calcio inglese.

Nel primo decennio alla guida dei londinesi sono arrivate le migliori soddisfazioni personali e per il club. Memorabili anche i duelli con Josè Mourinho e Ferguson.

Carriera

Arsene Wenger ha iniziato la sua carriera con i Gunners il 22 settembre 1996. Dopo una lunga trattativa con la società, la scelta ricadde su questo allenatore giovane, francese e ambizioso.

Wenger si presentò così: “Ho sempre amato il fascino del calcio francese e sono convinto che con l’Arsenal si possa avviare un ciclo interessante”. Molti addetti ai lavori non avevano idea di chi fosse Wenger, con un passato da giocatore trascurabile e l’esperienza più importante in panchina alla guida del Monaco. Qualcuno disse: “Wenger who?”.

Nei primi anni Wenger trinofò in Premier League e in FA Cup. In quel periodo arrivarono ben 11 titoli: 3 Premier (1997-98, 2001-2002 e 2003-2004), 4 Fa Cup (1997-98, 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005) e 4 Community Shield (1998, 1999, 2002, 2004).

Dal 2005 è iniziata, invece, la parabola. Con le conseguenti proteste dei tifosi. Da quell’anno in poi sono arrivate “solo” FA Cup (2013-2014, 2014-2015 e 2016-2017) e 2 Community (2015 e 2017). La Premier non è stata più conquistata.

Possibili sostituti

Il favorito per i bookmakers inglesi per sostituire Arsene Wenger sono:

Brendan Rodgers

Löw

Patrick Vieira

Carlo Ancelotti

Non sono escluse, tuttavia, delle sorprese. Su tutti Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus.

[Foto: sites.duke.edu]