La febbre da Mondiale sta contagiando gli sfegatati fan di calcio che già pensano a non perdersi l’epilogo della prossima edizione della più importante competizione europea tra club, e cioè la Champions League.

Biglietti disponibili un mese prima della finale

La mente è rivolta alla data del primo giugno 2019, quando allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid si disputerà la finale della ex Coppa dei Campioni. L’interesse per l’acquisto dei biglietti è partito con largo anticipo ma ci sarà ancora da aspettare qualche mese per la commercializzazione ufficiale.

Sarà la quinta volta che sul suolo della città spagnola si proietterà l’ultimo atto della Champions dopo le edizioni del 1957, 1969, 1980 e 2010. In queste occasioni il teatro della sfida è stato il celebre Santiago Bernabeu. I tickets della finale saranno reperibili nelle agenzie indicate un mese prima dell’incontro. Sarà la Uefa a comunicare in tempo prezzi e modalità di acquisto.

Un paio di settimane dal momento della vendita saranno dedicate all’utenza per chiedere un numero limitato di biglietti pro-capite, che verranno spediti entro la fine del mese di aprile.

Juve in pole per la Champions di Madrid

La ripartizione dei tagliandi sarà la stessa di quest’anno. Un terzo a testa per le squadre finaliste e la parte che rimane da destinare al pubblico della città ospitante, al comitato organizzatore del luogo, alla federazione nonché a partner commerciali ed emittenti.

Sarà offerta la possibilità di acquistare dei veri e propri pacchetti che comprenderanno, in un’unica spesa, volo aereo, biglietto della finale e l’eventuale pernottamento a Madrid. Chi si darà battaglia al Wanda Metropolitano?

Le candidate, come sempre, non mancano ma mai come quest’anno la Juve, con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, appare la favorita d’ufficio oltre ovviamente al club che gliel’ha ceduto: il Real Madrid.

[Immagine: www.sportingnews.com]