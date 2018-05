È la notizia del giorno. Zinedine Zidane lascia, a sorpresa, la guida del Real Madrid subito dopo essersi aggiudicato la terza Champions League di fila.

L’annuncio è stato dato dallo stesso ex campione della nazionale francese in una improvvisa conferenza stampa alle 13, accompagnato dal presidente del prestigioso club spagnolo Florentino Perez.

Zidane lascia dopo due anni e straordinari successi

“Decisione inattesa (fonte www.gazzetta.it)”. Con queste parole il massimo responsabile del Real ha fotografato la vicenda non appena ha preso la parola davanti ai giornalisti, piuttosto scosso dalla scelta di “Zizou”.

Il quale ha poi fornito i dettagli in merito alle motivazioni che lo hanno spinto ad andar via. “Non è stata una decisione presa al volo – ha dichiarato Zidane – è stata meditata. È la cosa giusta per me, anche se immagino che tanti non la pensino così. Dopo tre anni il Real Madrid per continuare a vincere ha bisogno di un cambio, di un’altra metodologia di lavoro.

Sento che sarà difficile continuare a trionfare ed essendo un vincente lascio. Non ho mai accusato nessuno, se vedo che le cose non vanno sono io ad andarmene (fonte www.gazzetta.it)”.

Queste le parole dell’ormai ex tecnico del Real, che ha anche precisato di non cercare un’altra squadra da allenare. Zidane lascia un grande vuoto nella società e nei tifosi, sia per i tanti successi da quando siede sulla panchina dei Los Merengues che per l’ottimo feeling umano instaurato.

L’avventura di due anni nella prima squadra del Real per Zidane è stata ricca di successi, tra cui spiccano le tre Champions League consecutive, due Mondiali per club, una Supercoppa Uefa e la Supercoppa spagnola.

Anche Allegri e Conte in lizza al Real Madrid per il post Zidane

Adesso si apre inaspettatamente la fase della successione. Compito molto arduo per Perez rimpiazzare uno così. Sono ore febbrili per il presidente.

Nella girandola di tecnici prestigiosi ci sono i due migliori allenatori italiani nel ranking mondiale aggiornato: Max Allegri ed Antonio Conte. Sul primo si ipotizza uno scambio Juve-Real con un suggestivo ritorno a Torino di Zidane da mister. Conte, invece, sta cercando di affrancarsi dal Chelsea e l’occasione sarebbe ghiottissima per lui. Spunta anche l’idea Sarri.

Altri nomi interessanti che circolano sono quelli di Arsene Wenger, Laurent Blanc, Michel, Pochettino, del tecnico Real under 19 Guti, di Santiago Solari e di Jurgen Klopp.

[Immagine: www.corrieredellosport.it]