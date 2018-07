Dopo una fase caldissima di scontri, trattative e bandi occorre fare chiarezza su come assistere al calcio in tv nella prossima stagione agonistica.

Il calcio di Serie A in tv su Sky e Perform-Dazn

L’accordo tra Sky e Dazn-Perform, maturato ieri, ha diradato ulteriormente dubbi e incertezze ma senza semplificare il quadro, anzi. Andiamo con ordine. Partendo dalla Serie A, la regina è Sky con la diretta esclusiva di 7 incontri su 10 a settimana per un totale di 266 partite e di 16 match-clou sui 20 complessivi, selezionati con il metodo dei “pick”.

Nell’arco di una giornata di campionato, la stessa rete di Murdoch trasmetterà sei gare (sabato alle 15 e alle 20.30, domenica alle 12.30, alle 15 e alle 18 e la partita del lunedì sera).

A Perform, invece, è andato il terzo pacchetto che prevede tre gare: quella del sabato alle 20.30 e le due della domenica alle 12.30 e alle 15. Per vedere la Serie A su Sky dal digitale terreste, si parte da un’offerta base con il pacchetto Sky Calcio da 19,90 euro al mese fino al termine di agosto.

Conclusa la promozione, il prezzo è di 44,90 euro mensili, dove è compreso anche il calcio internazionale e alcune gare di Champions ed Europa League. Su satellite e fibra, invece, offerta base che passa da 45,10 a 63,80 euro.

Sky regina del calcio internazionale

Se si intende assistere solo alla Serie A con il solo pacchetto “Calcio“, dopo la fase promozionale, il prezzo è di 48,60 euro. In ogni caso per avere tutta la massima serie nazionale occorreranno due abbonamenti.

Le partite trasmesse da Perform-Dazn (tre partite di A a settimana più l’intera Serie B) saranno visibili su smartphone, tablet, console, pc e smart tv con un’offerta di listino di 9,99 euro.

Chi è abbonato a Mediaset Premium potrà anche vedere le partite di Dazn. Coppa Italia in mano alla Rai mentre sul versante internazionale, Sky anche qui sarà l’emittente dominante con l’esclusiva di Champions League e di Europa League.

Disponibile in questo caso il pacchetto “Sport” con la promozione per un anno di 29,90 euro al mese e, successivamente, di 48,60. Inoltre, Sky Italia concederà alla Rai i diritti esclusivi per la trasmissione del miglior incontro del mercoledì con una squadra italiana. Alla tv di Stato anche due semifinali, la finale e la Supercoppa europea.

[Immagine: www.itasportpress.it]