Calciomercato Inter: Rafinha molto vicino

Il tuttofare brasiliano non rientra nel progetto blaugrana, Ausilio convince il Barça.

L’Inter inizia a muoversi sul mercato e nella giornata di ieri ha preso piede la pista Rafinha, giocatore del Barcellona, fratello di Thiago Alcantara (Bayern Monaco) e figlio di Mazinho (campione del Mondo a Usa ’94 con il Brasile ed ex di Lecce e Fiorentina). A Barcellona è andato in scena l’incontro tra le parti con l’Inter intenzionato a prenderlo in prestito.

Il brasiliano con passaporto spagnolo non gioca dal 2 aprile, quando si infortunò dopo pochi al menisco del ginocchio destro. È tornato ad allenarsi circa 45 giorni fa dopo il lungo stop.

L’Inter ha fatto arrivare il suo interesse al Barcellona dopo che il giocatore le era stato prospettato in una riunione milanese la settimana scorsa.

I nerazzurri vorrebbero arrivare a concludere l’affare con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto e probabilmente, se l’operazione andrà in porto, inserire nel contratto qualche clausola sulla base delle presenze. Sul giocatore era forte anche l’interessa del Celta Vigo ma pare che lui abbia risposto con un “no”, intenzionato a lasciare la Spagna e disponibile ad approdare nel Bel Paese.

Entro pochi giorni dovrebbe arrivare la scelta del Barça e, se la decisione definitiva sarà positiva, è altissima la percentuale che Spalletti abbia il jolly brasiliano tra la sua scuderia per il girone di ritorno. Con lui in squadra il mister nerazzurro sistemerebbe molte cose perché avrebbe sia un sostituto per i due esterni offensivi sia un’alternativa per il ruolo di trequartista. Al tempo stesso, però, si terrebbe aperta anche la possibilità di cambiare modulo e giocare con una mediana a tre perché avrebbe una mezzala d’assalto capace di garantire gol e quantità abbinata a qualità.

