Conclusi i campionati e le competizioni internazionali con i relativi verdetti, il calciomercato entra nel vivo con movimenti e trattative.

Molto attivi i grossi club per potenziare e i rinnovare le rose al fine di presentarsi al meglio nella prossima stagione.

Raiola blinda Donnarumma

Tanto per iniziare dai campioni d’Italia, la Juventus in queste ore sembra avere una corsia preferenziale per Oriol Busquets, giovane e promettente mediano del Barcellona.

Il suo contratto con gli spagnoli scade il 30 giugno e dopo sarà libero di approdare dove vorrà. Nel frattempo i bianconeri sono in piena corsa per assicurarsi il portiere Mattia Perin, per adesso in forza al Genoa.

In casa Milan, invece, sembra esserci stata una richiesta per il difensore brasiliano dell’Olympique Lione Marcelo.

Appare sempre più blindato invece il contratto con il discusso Donnarumma.

Ad evidenziarlo con determinazione è stato il suo procuratore Mino Raiola.

Piena attività della Roma in questa fase del calciomercato

Ma intanto la Roma si è mossa formalizzando un acquisto. È quello del difensore Ivan Marcano, che mercoledì sarà già in Italia per effettuare il giorno seguente le consuete visite mediche. Per i giallorossi si tratta del secondo colpo in entrata dopo l’arrivo di Coric.

Marcano, 29 anni, proviene dal Porto si è accordato con la Roma per un contratto da due milioni di euro a stagione per tre anni. Il club volge lo sguardo anche al reparto offensivo con l’avvicinamento a Berardi.

Trattativa Sampdoria-Sporting per Viviano

Lo zampino di un’altra squadra portoghese c’è anche per la Sampdoria, ma questa volta in uscita.

Lo Sporting Clube de Portugal ha, infatti, espresso un interessamento per il portiere Emiliano Viviano. La trattativa dipende da come si evolverà l’eventuale trasferimento al Napoli dell’attuale estremo difensore dello Sporting, Rui Patricio. Anche Sassuolo e Parma stanno puntando gli occhi sullo stesso portiere.

Sul fronte allenatori, il Chievo Verona ha confermato in panchina Lorenzo D’Anna, che prosegue il lunghissimo rapporto d’amore con il club veneto. Il Chievo ha anche riscattato l’attaccante Mariusz Stepinski.

[Immagine: www.sport.sky.it]