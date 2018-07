La sessione estiva del calciomercato, quella più importante dell’anno, è ormai entrata nel vivo.

Inter protagonista ma la Juve incalza Cristiano Ronaldo

Terminerà tra 11 giorni alle 20 del 17 luglio ma in questi iniziali sussulti non sono mancati colpi e trattative molto interessanti. Per quanto riguarda il primo punto, il trasferimento in Serie A che ha fatto più sensazione è stato quello di Nainggolan, passato dalla Roma all’Inter.

Sul fronte invece dei contatti, ovviamente, c’è quello che, se dovesse andare in porto, è già stato definito “l’acquisto del secolo”, ovvero quello del Pallone d’oro Cristiano Ronaldo da parte della Juve. Ogni giorno che passa il fuoriclasse portoghese sembra avvicinarsi sempre di più a Torino.

Ma, in attesa dell’esito concreto di questo eventuale clamoroso trasferimento, ad oggi proprio l’Inter è il club di vertice in Serie A che si è maggiormente rafforzato dopo questa prima fase di calciomercato.

Roma e Napoli molto attive sul calciomercato di Serie A

Ma Roma, Juve e Napoli sono comunque sul pezzo (i bianconeri in particolare con la stella del Real Madrid) e dimostrano molto dinamismo. I neroazzurri hanno messo a segno acquisti di grande rilievo. Su tutti, quello del fortissimo centrocampista Nainggolan, del difensore Asamoah di provenienza Juve e dell’attaccanto Matteo Politano, in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo.

Rilevanti puntelli per ogni reparto a cui si aggiungono De Vrij, Lautaro Martinez, Bastoni e Joao Mario. E in ballo ci sono serie trattative con Dembelé del Tottenham (su cui c’è anche la Juventus) e con il Chelsea per Zappacosta.

Mentre segue il sogno Ronaldo, la stessa Juve si è assicurata elementi importanti come Cancelo, il portiere Perin e il forte Emre Cam. Sono andati via Asamoah, Lichtsteiner, Buffon e Howedes. Roma e Napoli non sono stati a guardare arricchendo la rosa con Pastore e Marcano sulla sponda giallorossa e con il talentuoso Fabian Ruiz in casa partenopea.

[Immagine: www.transfermarkt.it]