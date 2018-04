Il Barcellona vince in casa al Camp Nou contro la Roma per 4-1: risultato amaro per i giallorossi che dopo due autogol ed un rigore non concesso su Dzeko hanno visto trionfare la squadra avversaria. Le parole del tecnico romanista Di Francesco sono chiare: “Questa sera loro sono stati molto aiutati dall’arbitro ma anche da noi. Non posso comunque dire nulla ai miei ragazzi, perché noi abbiamo fatto una grande gara dal punto di vista dell’atteggiamento, ma alla fine ci siamo fatti due autogol e abbiamo concesso altre leggerezze che sono risultate determinanti”

Il Barcellona di certo non ha bisogno di presentazioni nè di favoritismi e la Roma si è saputa difendere molto bene nonostante gli avversari abbiano vinto con tre reti di vantaggio che evidenziano un risulato pesante ma purtroppo i due autogol di De Rossi e Manolas sono stati fatali.

Al minuto 7:14 sono stati lanciati i campo dei palloncini ad opera dei tifosi blaugrana proprio per ricordare la guerra persa nel 1714: tutto questo è avvenuto per manifestare a favore dell’indipendenza catalana, numerosi i cori al grido della parola “Libertad”.

Il tecnico romanista ha ancora una volta dato una lucida ed obiettiva dichiarazione: “Ci poteva stare di prendere il gol con il Barcellona ma abbiamo avuto anche possibilità di farglielo e credo che sia troppo pesante per l’atteggiamento avuto, il desiderio di poter fargli male. Siamo mancati nell’ultimo passaggio, nella qualità potevamo fare meglio. Ma il coraggio e la forza, il desiderio di venire qua e cercare di fare una partita da squadra mi è piaciuto. ”

Vedremo se il sogno della Champions League sarà difficile da perseguire per la squadra capitolina che continua a sperare nonostante tutto.