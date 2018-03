Champions League: Dzeko porta la Roma ai quarti! Montella elimina Mourinho

È una serata storica quella di ieri per la Roma: Shaktar Donetsk eliminato e quarti di finale di Champions League conquistati dopo 10 anni. Come preannunciato in questo articolo , Di Francesco entra di diritto nella storia giallorossa al primo colpo essendo il terzo allenatore, dopo Liedholm e Spalletti a portare il club giallorosso ad un tale traguardo in questa competizione. La serata non era una di quelle facili, gli ucraini sono stati un avversario ostico ma la Roma ha messo in campo grinta, determinazione ma soprattutto una mentalità che è mancata tante volte nella storia del club capitolino. A dimostrarlo è un dato importante: era dalla stagione 2004/2005 che non prendeva neanche un tiro in porta durante i 90’. Numeri e risultati che fanno riflettere e che portano i ragazzi di Di Francesco in una situazione in cui sono consapevoli dei proprio mezzi e in cui non hanno niente da perdere, qualsiasi cosa succeda da qui in avanti. E con un Dzeko così, pronto a trascinare la sua squadra e a caricarsela sulle spalle, sognare non costa nulla.

Nell’altra partita della serata trionfa un altro italiano ed è Vincenzo Montella. Dopo poco tempo dall’esonero nel Milan e un andamento davvero poco entusiasmante in campionato, compie l’impresa e riesce ad eliminare i Red Devils di mister Mourinho, di gran lunga i favoriti. Il Siviglia è riuscito a prevalere sulle stelle del Manchester United grazie alla vittoria per 2-1 in Inghilterra (0-0 all’andata). A deciderla il subentrato Ben Yedder: nel giro di 7’ dal suo ingresso, nel secondo tempo, riesce nella doppietta che regala l’impresa alla squadra spagnola.

[Foto: www.ansa.it]