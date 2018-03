Champions League: verso Roma-Shaktar Donetsk, parlano Di Fra e Florenzi

Nella conferenza stampa di ieri, dove hanno parlato Florenzi e Di Francesco, si respirava una pressione di quelle importanti. Probabilmente il mister Di Francesco la sente, in quanto se dovesse passare il turno stasera diventerebbe il terzo allenatore della Roma (dopo Liedholm e Spalletti) ad aver portato la squadra giallorossa tra le prime 8 di Europa. Stasera, ore 20.45, quindi, in palio c’è una di quelle poste importanti, uno di quei risultati che porterebbero introiti importanti ma soprattutto un salto di qualità dell’ambiente romanista che non è abituato a vivere palcoscenici europei così importanti.

Per passare il turno la squadra di Di Francesco deve riuscire a ribaltare il 2-1 rimediato fuori casa dell’andata. Per farlo il mister parla di collettività, condita dall’esperienza e la qualità dei singoli: “Abbiamo un unico obiettivo che passa attraverso il collettivo, anche se uno come Dzeko può essere determinante. Ultimamente non abbiamo avuto continuità nei 90’, ma spero che tutto quello che abbiamo passato ci possa portare a non fare errori”.

Partita sentita anche dai giocatori come Florenzi che non ha, nonostante l’esperienza, una grande esperienza europea ma che può fare affidamento, in questo senso, su giocatori come Kolarov e Dzeko e punta ad una Roma a 100 all’ora: “La partita contro lo Shakhtar è importante per noi, ma anche per Roma perché sarebbe la quarta volta nella storia del club che si arriva agli ottavi. Dobbiamo gestire le forze per 90’, ma nel nostro calcio si va a mille allora e quindi dobbiamo approcciare nel modo giusto. Vogliamo ripetere quanto di buono fatto in Europa fino a questo momento e vogliamo prenderci la qualificazione”

[Foto: www.forzaroma.info]