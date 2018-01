Conte acquista a Roma: offerti 50 milioni per il pacchetto Emerson-Dzeko

L’asse Londra-Roma, nelle ultime ore, è bollente. I Blues, secondo quanto riporta Sky Sport, oltre ad essere interessati ad Emerson Palmieri, puntano anche Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco sarebbe entrato nel mirino di Conte dopo l’infortunio alla caviglia di Andy Carroll (l’attaccante in forza al West Ham era stato individuato come il rinforzo giusto).

L’offerta è una di quelle importanti: 50 milioni più il prestito di Batshuayi, attaccante belga in uscita dal Chelsea, per i due giocatori giallorossi. Tuttavia Monchi preferirebbe monetizzare per risanare parte del bilancio e rilancia chiedendo altri 15 milioni. Considerata la risposta del Ds giallorosso sembra che Dzeko, a certe condizioni, possa lasciare Trigoria già in questa sessione di mercato. Nel caso la trattativa andasse a buon fine, Schick potrebbe diventare il punto di riferimento dell’attacco capitolino.

IL MALUMORE DEI TIFOSI

Il mercato della Roma si infiamma e fa infiammare. I tifosi della Roma continuano a manifestare attraverso social e striscioni (in foto) appesi nella capitale il proprio malumore, figlio delle vicende che vedono i loro beniamini al centro delle voci di mercato già nei giorni scorsi e dei risultati poco soddisfacenti con i quali la squadra ha chiuso il girone di andata.

