Coppa Italia: Milan in finale, Lazio battuta ai rigori

Il Milan va in finale di Coppa Italia dove ad attenderlo c’è la Juve, come già era successo nella finale 2016. Non sono bastati i 90 minuti dell’andata e i 120’ del ritorno, così a decidere la squadra vincitrice tra Milan e Lazio sono stati i calci di rigore. Dopo due parate a testa per i portieri Donnarumma e Strakosha, decisivi l’errore di Luiz Felipe e il gol di Romagnoli. Appuntamento quindi al 9 maggio per la finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus.

CRONACA DELLA PARTITA

Parte forte la Lazio nei primi minuti: Donnarumma è bravo a deviare in angolo un colpo di testa di Immobile prima e poi a respingere con un piede un tiro di Milinkovic-Savic. Sempre il serbo, poco dopo il quarto d’ora, approfitta di un disimpegno maldestro di Rodriguez e la prova da fuori: tiro che sfiora il palo. Il Milan reagisce con Suso: Strakosha è attento, sul pallone è pronto a fiondarsi Cutrone che però viene fermato dalla segnalazione di fuorigioco. Ancora Donnarumma blocca su Caceres, poi rischia la frittata su Immobile: il centravanti recupera dal fondo un pallone lasciato passare dal portiere, ma non trova la porta. Il duello si ripropone a una decina di minuti dall’intervallo: splendido assist di tacco di Luis Alberto, sinistro incrociato dell’ex granata e respinta del portiere rossonero.

Equilibrio totale anche nella ripresa: ci prova prima Çalhanoglu, poi Parolo ha un paio di palloni invitanti in area ma non li sfrutta, ma la vera palla gol capita sul destro di Calabria ma Strakosha si fa trovare pronto e para. I 90’ minuti non bastano e si passa così ai tempi supplementari.

I supplementari sono condizionati dalla stanchezza delle due squadre e i ritmi si abbassano. Ma il Milan ha comunque tre occasioni, di cui due clamorose per passare: Strakosha vola su una punizione deviata dalla barriera di Çalhanoglu e Romagnoli, dall’angolo successivo, non approfitta di un’uscita mancata del portiere di casa, causata da un probabile fallo di Bonaventura, incornando a lato da un metro. L’occasione più ghiotta capita al 117′ sul destro di Kalinic: contropiede micidiale del Milan, Bonucci libera davanti alla porta l’ex viola che, solissimo contro Strakosha, spara incredibilmente alto. Si decide tutto ai calci di rigore dove sono numerosi gli errori tirati male da una parte e dall’altra e parati dai due portieri. Decisivi per la vittoria del Milan l’errore di Luiz Felipe e il gol di Romagnoli ai rigori ad oltranza.

TABELLINO

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres (69′ Luiz Felipe), de Vrij, Radu; Marusic (93′ Lukaku), Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto (67′ Felipe Anderson); Immobile. All. Inzaghi

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié (96′ Montolivo), Biglia, Bonaventura; Suso (108′ Borini), Cutrone (70′ Kalinic), Calhanoglu. All. Gattuso

Rigori: Immobile (L) gol, Rodriguez (M) parato, Milinkovic-Savic (L) parato, Montolivo (M) parato, Lucas Leiva (L) parato, Bonaventura (M) gol, Parolo (L) gol, Borini (M) gol, Felipe Anderson (L) gol, Bonucci (M) gol, Luilc (L) gol, Çalhanoglu (M) gol, Luiz Felipe (L) alto, Romagnoli (M) gol

[Foto: www.lastampa.it]