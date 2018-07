Cristiano Ronaldo alla Juventus. E’ ufficiale

Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. E’ arrivata l’ufficialità su quello che viene considerato l'”affare del Secolo“.

Cristiano Ronaldo a Torino

Alle 17.32 è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Mancava soltanto l’atto finale nella telenovela che ha appassionato tutti gli amanti del calcio durante gli ultimi giorni. Nonostate le “bocche cucite” sia sul frante spagnolo che quello bianconero, le possibilità di vedere il pluri Pallone D’Oro a Torino aumentavano sempre di più. In questo caldo mese di luglio, con il calcio mercato in pieno fermento, in tutti aspettavano un colpo da 90′. Soprattutto da parte della Juventus, vincitrice assoluta degli ultimi 7 campionati italiani.

In molti, soprattutto juventini, ricorderanno per molto tempo la data del 10 luglio 2018. Cristiano Ronaldo, testimonial Fifa 19, è diventato un giocatore della Juventus a tutti gli effetti. Un comunicato sul sito del Real Madrid ha sancitò ufficialmente la stipula dell’affare.

Le cifre dell’affare

105 i milioni che la Vecchia Signora dovrà versare nelle casse madrilene. Per il giocatore, invece, già pronto un quadriennale da 30 milioni a stagione. L’offerta era già stata consegnata nelle mani di Mendes, procuratore del giocatore portoghese. Rimaneva soltanto di limare i dettagli con Florentino Perez, presidente dei Galacticos.

Per Cristiano Ronaldo, quindi, la Juventus rappresenta l’ennesima sfida dopo aver vinto tutto nella sua carriera, Mondiale ecluso. In molti si chiedono, adesso, quando il giocatore arriverà a Torino. Resta da capire se Ronaldo raggiungerà i compagni in Italia o negli States. Attualmente Cristiano si trova in vacanza con la famiglia in Grecia. Proprio questa mattina il presidente Agnelli, insieme alla compagna Deniz Akalin, aveva preso un volo da Pisa destinazione ellenica. Prima della firma finale Il 23 luglio, invece, la Juventus partirà per la tournée negli Stati Uniti.

Si conclude, quindi, nel migliore dei modi la vicenda di Ronaldo definita “suggestiva” da Beppe Marotta lo scorso mese di Gennaio.

