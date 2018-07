Cristiano Ronaldo sembra sempre più vicino alla Juve.

Pronto l’accordo tra la Juve e il Pallone d’oro

Il fuoriclasse portoghese, appena uscito dai Mondiali con la sua nazionale, starebbe addirittura cercando casa a Torino in vista di un imminente accasamento in maglia bianconera. Secondo voci italiane suffragate dai quotidiani spagnoli, sarebbe anche pronto l’accordo economico tra Juve e Real Madrid.

Cento milioni affluirebbero nelle casse madrilene gestite dal presidente Florentino Peres per superare l’ostacolo di una clausola rescissoria del contratto del giocatore ben più onerosa. Nelle tasche di Ronaldo, invece, adrebbero 30 milioni netti a stagione per quattro anni. L’eventuale suo trasferimento a Torino potrebbe dare il via libera alla corte del Real nei confronti di Neymar.

Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino

L’arrivo di Cristiano Ronaldo sembra un sogno ma anche in alcuni casi un’illusione per i tifosi bianconeri ma la trattativa sta andando avanti e sembra tutt’altro che un’indiscrezione impazzita d’estate.

Rappresenterebbe un colpo epocale per il club juventino e per tutto il calcio italiano, che non sta certo attraversando un bel momento dopo i tempi d’oro, per adesso in archivio.

La notizia che Ronaldo starebbe cercando una sistemazione a Torino viene direttamente dalla Spagna, e precisamente dal quotidiano Marca. In casa Juve c’è scetticismo di fronte a questa bomba di mercato ma potrebbe anche essere la normale pretattica necessaria per non infastidire i contatti con il calciatore e il Real.

Assicurarsi Cristiano Ronaldo, vorrebbe dire per la Juventus poter disporre del giocatore attualmente più forte al mondo.

