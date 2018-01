Dzeko risponde a Quagliarella, Sampdoria-Roma 1-1. Monchi a sorpresa sul bosniaco.

Come anticipato da Di Francesco, Dzeko c’è, gioca e segna. Grazie a lui la Roma trova un punto all’ultimo respiro, annullando così le speranze dei blucerchiati di fare l’ennesima impresa.

LA CRONACA DELLA PARTITA

È la Roma la squadra che ha l’approccio migliore alla partita grazie agli inserimenti continui di Pellegrini. La prima occasione, però, la crea Under con un cross per Dzeko che però spreca mancando la porta. L’unico squillo blucerchiato arriva con un tiro di Linetty, respinto da Fazio. La Roma ci prova con Nainggolan ma Viviano compie una gran parata, poi con Defrel in contropiede, con Manolas ma non riesce a cambiare il punteggio del match. Punteggio che cambia però sul finale del primo tempo: su un contropiede della Samp, Zapata crossa e Kolarov tocca con la mano. Orsato fa proseguire, ma poi il VAR richiama l’attenzione del direttore di gara che torna sui suoi passi e assegna il calcio di rigore. Tra le polemiche giallorosse, Quagliarella va dal dischetto e non sbaglia.

Nella ripresa, per la Samp entra Caprari al posto di Quagliarella, costretto ad uscire per un problema muscolare. Il neoentrato costringe subito ad una gran parata Alisson su una punizione calciata molto bene. Di Francesco inserisce Schick per cercare di recuperare la partita e i giallorossi vanno vicini al gol con un destro di Pellegrini, terminato di poco fuori. Nella Roma entra anche Antonucci, classe ’99, che a 15 minuti dalla fine ha la palla dell’1-1, ma mette fuori da pochi passi. Caprari spreca un’altra occasione, calciando alto e, al minuto ’87, si ripete ma viene fermato ancora da Alisson. Poi ci prova Florenzi con un diagonale che sfiora il palo. Sembrano finite le speranze di portare a casa almeno un punto per i giallorossi ma, quando tutto sembra svanito, proprio il giovane Antonucci mette in mezzo un cross magnifico che Dzeko trasforma in gol. 1-1 e pareggio meritato per i giallorossi.

MONCHI A SORPRESA: “DZEKO? PROPOSTE CHE NON CI INTERESSANO”

Molti tifosi giallorossi al gol di Dzeko avranno provato un mix tra felicità e preoccupazione. Felicità per aver agguantato all’ultimo secondo un punto che può risultare importante a fine campionato, preoccupazione perché, mentre esultavano, prendevano consapevolezza che probabilmente sarebbe stato l’ultimo gol dell’attaccante in giallorosso. Inquietudini che, però, possono trovare un pizzico di sollievo e speranza nelle dichiarazioni del Ds Monchi riguardo il bosniaco: “La Roma è disposta ad ascoltare le offerte che arrivano per i propri calciatori, poi decide. In questo momento Edin è con noi, le proposte che sono arrivate finora non sono state considerate soddisfacenti”.

[Foto: www.stadiosport.it]