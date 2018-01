È ufficiale: Aubameyang all’Arsenal. Batshuayi al BvB. Inter, difficile Pastore

ARSENAL: ACQUISTO PIU’ COSTOSO DELLA STORIA

Dopo le varie voci di mercato, che lo vedevano anche andare in Cina , delle ultime settimane Pierre-Emerick Aubameyang si trasferisce finalmente a Londra. Lo accoglie Wenger e un Arsenal che dopo aver perso Sanchez, si è rinforzata con Mkhitaryan e adesso con l’attaccante gabonese. Un acquisto record, il più costoso della storia dei Gunners: al Borussia Dortmund vanno 65 milioni + bonus, al giocatore 12 milioni netti all’anno di ingaggio.

MATTONCINO DEL DOMINO

Con la cessione di Pierre-Emerick Aubameyang il Borussia Dortmund ha liberato un posto là davanti, in attacco. Sembra essere tutto fatto per Batshuayi dal Chelsea che sta facendo le visite mediche in attesa dell’ufficialità. A sua volta, in casa Chelsea, con la cessione di Batshuayi, sblocca l’arrivo di Giroud dall’Arsenal. Anche l’attaccante francese sta svolgendo le visite mediche di rito per arrivare all’ufficialità dell’affare. Un giro di attaccanti che di sicuro avvantaggerà e, contemporaneamente, svantaggerà qualcuno. Sarà il campo a decretare chi ci ha guadagnato, con ogni club che spera di essere riuscito a cambiare gli equilibri a suo favore.

IN CERCA DELL’ULTIMO COLPO

Inter: sembra sfumare l’affare Pastore. Dopo i buoni propositi degli ultimi giorni, oggi doveva essere quello decisivo. Però il centrocampista argentino ha giocato ieri nella partita di Coppa francese e, stamattina, è arrivata la notizia che Suning non approverebbe l’affare. Tuttavia, non è detta l’ultima parola. Sul fronte cessioni, è ufficiale il prestito secco di Yuto Nagatomo al Galatasaray.

In cerca dell’ultimo colpo è anche il Napoli che paradossalmente non chiude un affare già fatto come quello di Younes (secondo l’agente per problemi familiari seri, ma arriverà a giugno), e ora cerca alla disperata un esterno. I nomi caldi sono quelli di Klaassen e Politano.

[Foto: www.thesun.co.uk]