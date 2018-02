È un grande Napoli: 5 gol a Cagliari e +4 sulla Juve

Non sbaglia il posticipo la squadra di Sarri. Dopo l’eliminazione in Champions torna a festeggiare e lo fa in grande. Sono ben 5 i gol dei partenopei ai danni del Cagliari che seppur sfavoritissimo era riuscito a mettere in difficoltà qualche big in questa stagione. Gli azzurri si confermano decisi a puntare allo scudetto e mandano un chiaro segnale alla Juventus che scivola a -4, in attesa di recuperare la partita rinviata contro l’Atalanta.

CRONACA DELLA PARTITA

Parte subito forte il Napoli che dopo 4 minuti manca lo 0-1 con Callejon che calcia al volo a lato. Allo spagnolo risponde l’ex Pavoletti: arriva in anticipo su Albiol e deviazione che però Reina para. Verso il 15’ Il Cagliari ha una grande palla gol: Reina esce precipitosamente per anticipare Han e Pavoletti prova a beffarlo in pallonetto, mancando la porta. Al 29′ però inizia la goleada del Napoli: Allan dal fondo per Callejon, che incrocia imparabilmente alle spalle di Cragno. I sardi avvertono il colpo e prima dell’intervallo crollano ancora: Hysaj recupera in area e la mette in mezzo per Mertens, la cui deviazione ravvicinata vale il raddoppio azzurro.

Il secondo gol subito poco prima dell’intervallo taglia le gambe al Cagliari che al posto di reagire subisce il tris al 15’ della ripresa: Insigne per Hamsik, che con un preciso sinistro dal limite chiude i conti. L’unico tentativo rossoblù del secondo tempo è di Lykogiannis: punizione che Reina devia sopra la traversa. Poi è ancora Napoli: al 72′ Insigne si guadagna (mani di Castan su un suo destro a giro) e realizza il rigore dello 0-4. Poco dopo hanno l’occasione Callejon e Mario Rui per aumentare il punteggio ma per scarsa precisione non trovano il gol. Ma è proprio il terzino napoletano che al 90′ calcia una punizione perfetta sopra la barriera, trovando il suo primo gol con la maglia azzurra, e 0-5 finale.

TABELLINO

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella (77′ Deiola), Padoin (59′ Ionita), Lykogiannis; João Pedro; Han (62′ Cossu), Pavoletti.

All. Lopez

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj (73′ Maggio), Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (75′ Diawara), Hamsik; Callejon, Mertens (64′ Zielinski), Insigne.

All. Sarri

Gol: 29′ Callejon, 42′ Mertens, 61′ Hamsik, 72′ rig. Insigne, 90′ Mario Rui

[Foto: www.calciomercato.com]