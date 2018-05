È passata dalla modalità “sì” a quella “ni” la partecipazione del Milan all’Europa League, che rischia seriamente l’esclusione. Alla tradizionale competizione europea calcistica i rossoneri si sono qualificati sul campo ma le partite non si giocano solo sul terreno di gioco.

Saltato il settlement agreement sul pareggio di bilancio

La notizia di queste ore che ha fatto saltare dalla sedia i tifosi della grande squadra milanese è la mancata concessione, da parte della Uefa, del cosiddetto “settlement agreement” sul “financial fair-play”.

Traducendo, il massimo organo amministrativo e di controllo del calcio del vecchio continente non ha dato il via libera alla situazione economica del club italiano, con particolare riferimento al pareggio di bilancio, che non ci sarebbe.

Ciò ha comportato il rinvio del Milan al giudizio della figura arbitrale della stessa Uefa, ovvero la Camera Aggiudicatoria. Con il “settlement agreement” la società aveva cercato di trovare un accordo sui propri conti, che però è saltato. E adesso tutto dipende da quello che deciderà l’organo arbitrale.

Come si ricorderà il “financial fair play”, introdotto nel 2009, è un mix di norme finalizzate ad evitare l’indebitamento delle società di calcio disciplinando le loro finanze.

I rischi del Milan

Il Milan rischia, così, l’esclusione dall’Europa League, a vantaggio dell’Atalanta e di un ripescaggio ai preliminari della Fiorentina.

Ma non solo. Tra le diverse conseguenze di una pronuncia negativa nei suoi confronti, al club potrebbe essere rivolto un avvertimento o il divieto di far scendere in campo i nuovi acquisti nelle competizioni europee.

Gli elementi che hanno portato la Uefa a non formalizzare il “settlement agreement” sono, come la stessa ha evidenziato in una nota, le incertezze sul rifinanziamento del debito e sugli effetti passivi da pagare entro ottobre.

Nello stesso comunicato non è stata ancora resa nota la data del pronunciamento da parte della Camera Aggiudicatoria.

[Immagine: www.sempremilan.com]