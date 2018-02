Europa League: Milan e Lazio tutto ok, Atalanta e Napoli il cuore non basta

LE PARTITE DELLE 19.00

Il ritorno dei sedicesimi di Europa League per le italiane inizia alle 19.00 con Lazio-Steaua Bucarest e Napoli-Lipsia. Entrambe le squadre devono ribaltare il risultato negativo dell’andata: per i biancocelesti l’1-0 in trasferta, mentre per il Napoli l’1-3 al San Paolo. Impresa riuscita a metà. Infatti, sebbene la Lazio vince per 5-1 all’Olimpico e passa tranquillamente grazie al punteggio complessivo di 5-2, il Napoli va a vincere 2-0 in casa dei tedeschi ma i 3 gol subiti in casa all’andata fanno passare il Lipsia.

TABELLINO LAZIO-STEAUA BUCAREST

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, de Vrij, Caceres (26′ Bastos); Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto (67′ Murgia), Lulic; Felipe Anderson (74′ Caicedo); Immobile. All. Inzaghi

Steaua (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Planic, Gaman (61′ Balasa), Junior Morais; Nedelcu (46′ Filip), Felipe Teixeira; Man, Budescu, Tanase (46′ Coman); Gnohéré. All. Dica

Gol: 7′ Immobile (L), 35′ Bastos (L), 43′ Immobile (L), 51′ Felipe Anderson (L), 71′ Immobile (L), 82′ Gnohéré (S)

TABELLINO LIPSIA-NAPOLI

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Upamecano, Konate, Bernardo; Sabitzer, Kampl, Demme, Bruma (Dal 74’ Forsberg); Werner (Dal 87’ Augustin), Poulsen (Dal 91’ Ilsanker). All. Hasenhüttl

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Tonelli, Mario Rui (Dal 68’ Hysaj); Allan, Diawara (Dall’83’ Jorginho), Hamsik (Dal 65’ Callejon); Zielinski, Mertens, Insigne. All. Sarri

Gol: 33’ Zielinski (N), 86’ Insigne (N)

LE PARTITE DELLE 21.05

Anche le partite della sera lasciano una gioia a metà: il Milan si qualifica vincendo 1-0 a San Siro, complice della vittoria per 0-3 all’andata. Mentre la favola Atalanta si spezza all’83’ sotto il cielo di Bergamo. I nerazzurri dopo aver perso per 3-2 in casa del Borussia all’andata, hanno dato tutto nel ritorno giocato ieri a Bergamo. Grinta, cuore e tattica non sono bastati. Infatti se Toloi porta in vantaggio i bergamaschi al 10’ e fa sognare tutti i tifosi italiani, all’83’ il lieto fine viene rovinato da Schmelzer che approfitta di una papera di Berisha e segna il gol che vale la qualificazione per i tedeschi.

TABELLINO MILAN-LUDOGORETS

Milan: A. Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli (74’ Bonucci), Rodriguez, Kessie (56’ José Mauri), Locatelli, Montolivo, Borini, André Silva, Cutrone (56’ Kalinic)

Ludogorets: Broun, Natanael, Moti, Terziev, Cicinho, Anicet (82’ Dyakov), Goralski, Wanderson, Marcelinho (63’ Gustavo), Vura 71’ Lukoki),, Swierczok

Reti: 21’ Borini (M)

TABELLINO ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi (88′ Cornelius), Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon (87′ Petagna), Freuler, Spinazzola; Cristante; Gomez, Ilicic. All.: Gasperini.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Papastathopoulos, Toprak, Toljan (46′ Schmelzer); Dahoud (82′ Isak), Sahin; Pulisic (59′ Reus), Götze, Schürrle; Batshuayi. All.: Stöger.

Gol: 11′ Toloi (A), 83′ Schmelzer (B).

[Foto: www.repubblica.it]