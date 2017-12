Fiorentina battuta, Lazio in semifinale

Le due squadre adottano il turnover in vista del campionato per questo “boxing day” all’italiana. Simone Inzaghi rilancia dal primo minuto Basta e Felipe Anderson. Marusic e Luis Alberto partono dalla panchina, come Immobile reduce da influenza anche se l’attaccante napoletano entrerà già al 36’ a causa dell’infortunio di Caceido. Tornano titolari Bastos e Radu: a riposo col Crotone. Pioli apporta cinque novità rispetto alla squadra che ha vinto a Cagliari: dal primo minuto, ecco Dragowski, Gaspar, Sanchez, Saponara e Babacar.

Biancocelesti che passano già in vantaggio al 5’ con un gol del bosniaco Senad Lulic su assist di Milinkovic-Savic. E’ dominio laziale per tutto il primo tempo. Ripresa invece più equilibrata, Fiorentina più presente e pericolosa soprattutto con l’occasione di Chiesa al 20’: solo una prodezza di Strakosha mantiene i suoi in vantaggio. Lazio in affanno ma resiste sino all’ultimo e vola così in semifinale di Coppa Italia dove attende la vincitrice del “Derby della Madonnina” in programma per stasera, ore 20.45 al Meazza di San Siro.

[Foto: it.eurosport.com]