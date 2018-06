La data del 14 giugno è ormai ad un passo. Domani sarà il grande giorno dell’inizio della fase finale dei Campionati Mondiali di Calcio in Russia.

Un evento che, per la sua portata ed importanza non solo sportiva, fa puntare su di sé i riflettori di ogni parte della Terra. Anche gli sguardi dell’Italia, nonostante la clamorosa esclusione degli azzurri ex Ventura.

I Mondiali di Russia in tv, sul web e alla radio

E proprio nel Belpaese sarà possibile seguire in chiaro sul digitale terrestre in chiaro tutte le 64 partite dei Mondiali.

Saranno le reti Mediaset, con definizione di immagine standard e Hd, a fare la parte del leone offrendo il servizio tramite le emittenti Canale 5, Italia 1 e il nuovo canale 20. Canale 5, in particolare, oltre a diverse gare della fase a gironi, trasmetterà tutti gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e la finalissima allo stadio Lužniki di Mosca.

Inoltre Mediaset Extra sarà protagonista 24 ore su 24 e ci saranno, oltre alle dirette degli incontri (in tutto 500 ore), tante trasmissioni ad hoc con approfondimenti e commenti.

Tutte le partite su Mediaset

La scaletta quotidiana prevede “Buongiorno Mosca” alle 8 su Mediaset Extra, poi le partite dei Mondiali di Russia e, in serata, “Balalaika” alle 22 su Canale 5 e, sempre alla stessa ora su Italia 1, “Tiki Taka Russia”.

A ciò si aggiungono le immancabili performances della Gialappa’s su Mediaset Extra, presenti in tutte le partite dei gironi in prima serata e in quelle ad eliminazione diretta. Piena copertura dell’evento anche sul sito di Mediaset (www.mediaset.it) alla voce “Live Streaming” e su Radio Uno Rai e Radio 105, con la diretta delle gare.

Sui social, invece, news e aggiornamenti in tempo reale sull’account Twitter ufficiale @FIFAWorldCup.

La mascotte di Russia 2018 sarà il lupo “Zabivaka”

In tema di ufficialità la canzone-simbolo di Russia 2018 è “Live It Up”, nata dalla sinergia artistica tra il cantante americano Nicky Jam, Will Smith e la singer kosovara Era Istrefi.

Desta anche molta curiosità la mascotte, anch’essa tassello immancabile in questi Mondiali di Russia. Sarà rappresentata da un lupo chiamato “Zabivaka” (tradotto “colui che segna”), dall’aspetto simpatico in t-shirt dai colori bianco e blu con la scritta al centro “Russia 2018“, pantaloncini rossi e occhiali sportivi arancioni.

Rosso, bianco e blu sono le tinte distintive della nazionale di calcio russa.

[Immagine: www.vexels.com]