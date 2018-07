Il Milan in Europa League. Il Tas lo ammette

Il Milan in Europa League per la prossima stagione 2018/2019. Positiva la decisione del Tas di Losanna che ha accolto il ricorso.

Milan in Europa League

Il 20 Luglio 2018 rappresenta un’altra data importante per i tifosi rossoneri: Milan in Europa League. Pochi minuti dopo mezzogiorno è arrivata la notizia tanto attesa. Infatti, il Tas ha riammesso il Milan nell’edizione 2018-19 dell’Europa League. Finalmente un momento positivo per una delle due squadre milanesi di serie A. Dopo la conquista del sesto posto nella passata stagione, Bonucci e compagni avevano appreso della “doccia fredda” da parte della Uefa. Esclusione dalle coppe per una stagione, oltre ad una multa in arrivo. Era stata questa la sentenza del massimo ordine calcistico europeo.

Nel frattempo il Milan cambiava nuovamente proprietà con il fondo Elliot che nei giorni scorsi aveva preso le redini. L’uscita di scena di Mister Li è dunque risultata decisiva per il parere del Tas. Il piano di stabilità pluriennale con cui il fondo Elliott intende risanare e rifinanziare il club hanno influito positivamente sulla scelta finale.

Si attendono le sanzioni

L’ingresso ufficiale del Milan in Europa League, tuttavia, prevederà anche dei sacrifici futuri a causa del deficit “cinese”. Infatti, Il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna ha deciso di rinviare nuovamente il dossier Milan al confronto con la Uefa. La richiesta riguarda la pena proporzionata da infliggere alla società rossonera. Ed inoltre, il Tas ha chiesto che venga rivalutata la possibilità di un Settlement Agreement che riconduca il club di via Aldo Rossi all’interno dei paletti imposti dal Fair Play finanziario.

Milan quindi direttamente ai gironi di Europa League con l’Atalanta che dovrà passare dai preliminari. “Fuori dai giochi”, invece, la Fiorentina che sperava in un esito diverso. La squadra dei Della Valle aveva anche iniziato in anticipo il ritiro estivo preparandosi all’eventualità di disputare le qualificazioni della competizione europea.