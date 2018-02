Il Milan non si ferma più: vince 2 a 0 contro una brutta Roma

E’ un Milan all’insegna dei giovani quello visto ieri sera contro la Roma. Infatti, a segnare i gol decisivi sono l’ormai solito Cutrone e Calabria, anche lui in un momento di forma strabiliante. I Rossoneri di Gattuso si avvicinano così alla zona Champions che non sembra più così tanto irraggiungibile; una brutta Roma invece viene scavalcata in una sola volta da Lazio e Inter.

CRONACA PARTITA

Un primo tempo brutto e poco spettacolare si apre con un tiro di Ünder prima e Perotti dopo, ma la difesa del Milan fa buona guardia. I rossoneri non riescono a sfondare sulle fasce laterali, con Ricardo Rodríguez e Calabria bloccati da Bruno Peres e Kolarov. Dall’altra parte, però, la Roma non sa cosa fare quando arriva nei pressi del limite dell’area e Donnarumma non deve impegnarsi più di tanto per mantenere saldo lo 0-0.

Il Milan parte benissimo nel secondo tempo e alla prima occasione arriva il gol di Cutrone, fotocopia dell’ultimo in Europa League, grazie al solito assist al bacio di Suso. La Roma prova a rispondere con Perotti con un tiro di poco a lato, ma sono le ripartenze dei rossoneri che sembrano poter fare più male e infatti sfiorano il raddoppio con un tiro di Kessié da fuori. Di Francesco manda nella mischia Džeko, ma il Milan va ancora vicinissimo al gol con Kalinić (parata di Alisson) e Romagnoli (anticipo provvidenziale di Manolas sul tentativo di tap-in). Alla fine arriva il 2-0, meritato, con Calabria che batte Alisson con un colpo sotto da vero attaccante dopo un passaggio in profondità di Kalinić . Dentro anche Defrel e Gerson, ma è ancora il Milan a sfiorare il 3-0 prima con Çalhanoglu poi con il neo entrato Borini che calcia alto a porta vuota.

TABELLINO

Roma (4-2-3-1): Alisson Becker; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (80’ Gerson), Strootman; Ünder (73’ Defrel), Nainggolan (64’ Džeko), Diego Perotti; Schick.

All. Eusebio Di Francesco

Milan (4-4-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, A.Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura (90’ Montolivo); Suso (80’ Borini), Cutrone (67’ Kalinić), Çalhanoglu.

All. Gennaro Gattuso

Marcatori: 48’ Cutrone (M), 74’ Calabria (M)

[Foto: www.calciomercato.com]