Juventus-Atalanta, ufficiale: si recupererà il 14 marzo

Con un comunicato la Lega Calcio di Serie A ha ufficializzato che il recupero di Juventus-Atalanta si terrà mercoledì 14 marzo alle ore 18.00. La partita, programmata in precedenza per domenica 25 febbraio, era stata rinviata a causa della copiosa neve caduta sul manto del campo dell’Allianz Stadium che lo ha reso impraticabile. Proprio mezz’ora prima del calcio d’inizio si era scatenata una sorta di bufera su Torino e l’arbitro Mariani, insieme ai capitani dei due club, Buffon e Toloi, aveva optato per il rinvio immediato senza prolungare i tempi di attesa per salvaguardare l’incolumità dei giocatori.

Da subito sembrava l’unica data possibile visti gli impegni che aspettano i bianconeri e i nerazzurri da qui alla fine della stagione. Juventus e Atalanta che si troveranno però di fronte già oggi, alle 17.30, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia dopo che all’andata, a Bergamo, vinse la squadra di Allegri per 1-0 con gol di Gonzalo Higuain.

Questo il testo integrale del comunicato della Lega di serie A: “Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi della gara Juventus-Atalanta del 25 febbraio 2018, decretato dall’arbitro a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, dispone che la gara Juventus-Atalanta della settima giornata di ritorno di Serie A TIM si recuperi mercoledì 14 marzo 2018, con inizio alle 18.00″.

[Foto: www.ilgiorno.it]