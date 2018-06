La Nazionale di calcio maschile ha mancato clamorosamente l’ingresso alla fase finale dei Mondiali? Nessun problema.

Un’attesa lunga 20 anni

Ci pensano le donne a colmare la grossa, grossissima lacuna lasciata dagli uomini, incredibilmente fuori dal campionato più importante dopo 60 anni. La Nazionale femminile, invece, ce l’ha fatta dopo un rotondo 3-0 inflitto al Portogallo che le consente di staccare il pass per Francia 2019.

Un’impresa che alle azzurre non era più riuscita da 20 anni e che, adesso, grazie al talento e alla grinta inossidabile di un gruppo fantastico è divenuta realtà.

Le Nazionale femminile: tecnica e grinta

Un merito speciale in questo successo va ascritto anche al ct Milena Bertolini, che ha preso il posto di Antonio Cabrini sulla scottante panchina italiana. L’ex calciatrice ha impresso il suo marchio creando un gruppo solido, tecnicamente molto valido e affiatato.

Gli ingredienti ideali per volare verso il trionfo, che puntualmente non è mancato all’appello. Sono i risultati a testimoniarlo. Nella fase di qualificazione appena conclusa, la Nazionale femminile ha letteralmente annichilito la concorrenza per conquistarsi il posto ai Mondiali.

Ha vinto sette incontri su sette segnando 18 reti e subendone soltanto due. Un ruolino di marcia da rullo compressore, che non ha conosciuto rivali, ottenendo l’accesso a Francia 2019 addirittura con una partita di anticipo.

Non avrà, infatti, alcun valore concreto la gara contro il Belgio del 4 settembre. Squadra, quest’ultima, seconda in classifica ma a distanza di sicurezza matematica dalle azzurre guidate dalla Bertolini.

Appuntamento ai Mondiali di Francia 2019

Si giocherà d’oltralpe dal 7 giugno al 7 luglio del prossimo anno. Nella partita decisiva disputata a Firenze con il Portogallo i tre sigilli della vittoria finale sono stati apposti da Cristiana Girelli, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea.

Un risultato straordinario che certifica l’indubbia crescita del calcio femminile italiano, che sta recuperando a grandi passi il gap dagli altri Paesi.

[Immagine: www.corrieredellosport.it]