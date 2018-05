La Notte del Maestro per il “signore del calcio”. San Siro, ieri sera, ha offerto il meritato tributo di addio ad uno dei più importanti interpreti dello sport più popolare del mondo.

Andrea Pirlo lascia il calcio e si chiude un’epoca, che aveva ancora quel gusto autentico ed educato di un tempo avviato al tramonto.

Una stella tra le stelle

Pubblico in visibilio sugli spalti per l’ultima partita del campione, accompagnato in questo suo epilogo da tantissime stelle del calcio italiano e mondiale. Numeri d’autore e di livello assoluto hanno caratterizzato l’incontro terminato con il punteggio di 7-7 tra le White Stars e le Blue Stars, squadre da sogno in cui Pirlo ha migrato da entrambe le parti durante la partita.

Tra le “White Stars” gente del calibro di Costacurta, Chiellini, Maldini, Nesta, Zambrotta, Camoranesi, Gattuso, l’amico Roberto Baronio, Leonardo, Lampard, Rui Costa, Baggio, Del Piero, Inzaghi, Ronaldo, Totti, Vieri. A sfidare altrettanti campioni come Buffon, Cafù, Ferrara, Albertini, De Rossi, Perrotta, Seedorf, Cassano, Ronaldinho, Shevchenko, Tevez, Toni.

Tanta festa e sorrisi nella Notte del Maestro per Andrea Pirlo ma anche quel senso di inevitabile malinconia che si prova quando un grandissimo dello sport si ritira.

Un campione d’altri tempi

Per il valore di Pirlo parlano i numeri ma ancora di più la maniera di porsi sul campo, il tocco di palla vellutato, l’eleganza nei movimenti, le celeberrime punizioni e, non ultimo, il rapporto leale con l’avversario di turno.

Mai una parola fuori dalle righe, sempre misurato e poi, ovviamente, inconfondibili e straordinarie capacità con il pallone tra i piedi.

Modi di essere molto simili a quelli di molti rappresentanti di un calcio di tanti anni fa, di cui uno dei suoi più fulgidi esempi è stato Gaetano Scirea.

In una carriera durata 23 anni, il bresciano Andrea Pirlo ha vinto un Mondiale con la Nazionale azzurra nel 2006, un Campionato Europeo con l’Under 21, due Champions League, una Coppa del Mondo per club, due Supercoppe Europee, due Coppe Italia, sei scudetti e tre Supercoppe Italiane.

Inoltre, in quattro occasioni, è stato tra i candidati per la vittoria del Pallone d’oro ottenendo il quinto posto come miglior risultato nel 2007.

Protagonista assoluto con Juventus e Milan

A ciò si aggiunge che Pirlo ha giocato e vinto con le migliori squadre del calcio italiano, e cioé Juventus e Milan dopo una breve parentesi all’Inter. Con i bianconeri, in particolare, ha vinto quattro dei sei campionati di Serie A mentre il suo trampolino di lancio è stata la Reggina dopo aver fatto grandi cose nella stagione 1999-2000.

Uomo d’ordine dalla tecnica sopraffina

Maestro, metronomo, architetto del centrocampo. Sono tanti gli appellativi dati a Pirlo per descrivere la sua abilità nel mettere ordine nella zona mediana del campo, nel dettare i tempi dell’azione, nella eccezionale visione di gioco, nel recuperare palloni e nel distribuirli con grande naturalezza ed efficacia.

Il tutto unito ad una tecnica sopraffina che gli consentiva di indirizzare la sfera dove voleva con precisione millimetrica, oltre ad eseguire delle punizioni pregevoli, poco fuori dall’area di rigore.

Era rete al 90 percento dei casi con quei tiri “a foglia morta” e ad effetto che s’insaccavano nel sette senza che il portiere avversario potesse far nulla.

Ogni campione è unico nel suo genere e Andrea Pirlo non sfuggirà a questa regola.

[Immagine: www.milanoevents.it]