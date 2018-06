Natalya Nemchinova: dai set dei film hard agli stadi del Mondiale di Russia 2018. In questo Mondiale di Russia 2018 ha messo in mostra la sua beltà. Ed ha anche incuriosito i fan per il mestiere che fa: l’attrice di film hard.

Natalya Nemchinova, la più bella del Mondiale

Natalya Nemchinova è una ragazza moderna, che ama la vita e, soprattutto, lo sport. Il suo nome sembra uscito da un romanzo di Lev Tolstoj.

Un lavoro come tanti che la bella Natalya svolge da alcuni anni e che non le ha impedito di lasciarsi immortalare dalle telecamere. Durante la cerimonia di apertura il regista l’aveva inquadrata mentre sorrideva al pubblico. Con tanto di bandierine russe tra le mani e coroncina in testa. Lo faceva all’interno dello stadio che ha ospitato la prima partita che la Russia ha vinto contro l’Arabia Saudita.

Ed è bastata soltanto quella foto a scatenare sul web non solo i tifosi russi. Ma anche tutti quegli uomini che sono rimasti abbagliati dal suo fascino. Ma nessuno di loro ha potuto dire di averla già vista da qualche parte. Magari mentre era seduto davanti al televisore insieme a moglie e figli. Questo perché la filmografia della Nemchinova non è proprio adatta alle famiglie. E nessun papà può vantarsi di averla visionata.

Una bellezza da ammirare

Poco importa, perché la bellezza di Natalya merita di essere ammirata. E i Mondiali sono un’occasione unica per vedere tifosi che sono arrivati da ogni angolo della terra. Una vera galleria di immagini colorate. E di donne e uomini provenienti dal Perù o dal Giappone, dall’Islanda e dal Marocco.

E non è un caso che il Sun abbia consacrato la Nemchinova come la tifosa più sexy del Mondiale. In passato, prima di dedicarsi alla carriera di attrice hard, ha avuto anche alcune esperienze come modella. Nel 2007 fu eletta Miss Mosca. Un titolo ampiamente meritato perché il suo fascino tipico da ragazza dell’Est è innegabile.

Il calcio è la sua passione

Però la bionda Natalya Nemchinova per il calcio ha una vera e propria passione. Due anni fa, ai Campionati Europei che si sono disputati in Francia, aveva seguito la sua amata nazionale anche in quella competizione. E pure allora non si era di certo nascosta alle telecamere. Lo aveva fatto regalando ai russi e non solo a loro, i suoi sorrisi e il suo fascino.

Nell’ultima partita che la Russia ha disputato e perso contro l’Uruguay lei era allo stadio. La sua presenza ha reso meno amara la sconfitta. Soprattutto per i suoi connazionali che, o a casa o dagli spalti, hanno almeno potuto soffermarsi sulle sue forme. E se sul web qualche donna è insorta. Mentre i soliti bigotti hanno sbraitato che si è data fin troppa importanza a una pornostar. Tuttavia, Natalya ha dimostrato che la bellezza può essere qualcosa che unisce tutti i tifosi. Indipendentemente dalla loro fede calcistica.

Dopo Titi Taka Russia, con un retroscena hot in diretta, le attenzioni adesso saranno ancora di più per la bella Natalya.

[Foto: www.sportfair.it]