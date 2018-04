La squadra italiana avrà un nuovo allenatore?

Un incontro doveva restare segreto e invece è finito sulle prime pagine di tanti quotidiani e riviste sportive. A Roma si sarebbe tenuto un appuntamento tra Ancelotti, Fabbricini e Costacurta. Intervistato quest’ultimo su Sky Sport 24, l’ex difensore del Milan, ha smentito che durante l’incontro si sarebbe parlato delle sorti del futuro ct della nazionale.

Appuntamento o incontro casuale?

Costacurta ha spiegato che Ancelotti era a Roma solo per motivi personali e che non si è trattato di un appuntamento ma di un incontro casuale nello stesso albergo. Si sarebbe trattato dunque di una coincidenza. Proprio quando Roberto Mancini sembrava essere arrivato al vertice della nazionale, ecco che spunta il nome di un altro favorito. Infatti quest’ultimo sarebbe proprio Ancelotti, preferito da Malagò e dalla FIGC.

Secondo alcune indiscrezioni Carlo Ancelotti avrebbe voluto delle garazie. Infatti avrebbe chiesto più libertà nelle scelte tecniche. Non è stata ancora trovata l’intesa a livello economico. Attualmente il suo contratto con il Bayern Monaco frutta 8 milioni di euro. Con la Nazionale potrebbe averne soltanto sei.

Il nuovo ct della nazionale

Con Carlo Ancelotti nella panchina della nazionale, si avrebbe anche Andrea Pirlo, il suo braccio destro, che giocherà la sua ultima partita il 21 maggio a San Siro. Costacurta ha parlato con i giornalisti spiegando che il nuovo ct della nazionale si saprà soltanto a partire dal 20 maggio, come deciso da regole che loro intendono ripettare.

Tuttavia potrebbe accadere anche il nome venga fatto prima. Ancelotti è senza dubbio il più corteggiato ma si teme anche che si possano fare nomi di allenatori che fino ad ora sono rimasti più in ombra. Sarebbe una grande delusione per Roberto Mancini che fino a questo momento è stato il primo ad essere preso in considerazione dai vertici. Un altro nome molto ben visto è stato quello di Ranieri. La scelta della federazione dovrà anche tener conto delle pretese dei candidati.

