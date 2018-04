La tripletta al Benevento per il riscatto: Dybala è pronto per il finale di stagione

Non è stato un periodo molto semplice per Paulo Dybala. Dopo l’esclusione dalla Nazionale e le parole di poco apprezzamento da parte di Jorge Sampaoli, l’argentino ha dovuto subire anche l’onta delle critiche dopo la prestazione poco convincente contro il Real Madrid con annessa espulsione. L’attaccante argentino ha risposto con una tripletta pesante dal punto di vista del morale e del risultato contro il Benevento, ma per entrare nel gotha del calcio mondiale deve fare molto di più.

In Italia top, in Europa..

7 gol in 3 anni in campo internazionale. Chiariamoci: Dybala non è un goleador, ma un regista offensivo che ha un sinistro capace di finalizzare anche molto bene. Il fatto è che, molte volte, in campo internazionale mancano le sue giocate. E considerando che lui sia il faro della Juventus, i bianconeri sembrano essere spenti; come contro il Real Madrid a Cardiff e all’Allianz Stadium. A questo punto, a 24 anni, la Joya ha il dovere di migliorare e di poter portare i bianconeri a un livello superiore.

Personalità, dicevamo. Perché in Italia i colpi di Dybala si vedono e soprattutto si sentono. Con la tripletta al Benevento sono 21 i gol in campionato, con una media quasi spaventosa: un gol ogni 94 minuti, praticamente uno a partita. Basti pensare che per trovare la porta gli basta tentare 4,5 conclusioni, con un cinismo abbastanza alto (il 50% delle sue conclusioni è gol). Naturalmente il suo piede preferito è il sinistro, con cui ha segnato 17 gol, ma 4 reti di destro è sicuramente un buon bottino. D’altronde, sappiamo che per i mancini, il piede debole è siuramente un tabù.

Uno dei talloni d’Achille della stagione passata erano i gol in trasferta, che la Joya aveva trovato soltanto in due occasioni: contro l’Empoli e contro il Bologna, all’ultima giornata. Quest’anno, invece, Paulo si dimostra essere un bomber più da trasferta, con 13 dei 21 gol segnati lontano dall’Allianz Stadium.

Lotta per essere capocannoniere?

Con Ciro Immobile a quota 27 gol e Mauro Icardi a 24, Dybala sembra essere un po’ tagliato fuori dalla lotta per vincere la classifica cannonieri. In realtà, gli exploit dell’attaccante della Juventus potrebbero permettergli di avvicinarsi insistentemente. Basti pensare che nelle prime 6 partite dell’anno, Dybala ha segnato addirittura 10 gol. Ora ne mancano 7 e sono 6 i gol che lo separano da Immobile. Una mission quasi impossibile, ma che uno come lui può effettuare. Anche perché il campionato della Juventus non è per niente finito e, anzi, entra nel vivo proprio adesso, con la lotta al Napoli e lo scontro diretto che ci sarà tra meno di due settimane. Chissà che a decidere il campionato non possa essere proprio lui con i suoi gol.

[Foto: www.tuttosport.com]