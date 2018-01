L’eterno giovane Miura: rinnova a 51 anni

“Certi amore non finiscono mai”: a dimostrarlo è il caso di Kazuoshi Miura e il pallone. L’attaccante giapponese infatti, a 51 anni compiuti, ha appena rinnovato per un altro contratto col club con cui è legato da ormai 13 anni, lo Yokhoama FC. Il club milita nella serie B giapponese e per la prossima stagione ha deciso di affidarsi ancora all’esperienza del suo bomber.

Il centravanti giapponese non è ancora stanco di correre sui campi di calcio e, dopo aver infranto il record di giocatore più anziano ad aver giocato in un campionato professionistico e il record di marcatore più anziano della storia del calcio, non si vuole fermare qui. Per lui all’attivo nella Nazionale giapponese 89 partite e 55 reti, sebbene in tutta la sua carriera non abbia mai partecipato ad un Mondiale.

Per lui un altro primato legato al nostro calcio: è stato il primo calciatore giapponese ad approdare in Italia. Infatti militò con il Genoa nel campionato ’94-’95. Tuttavia, in 21 presenze, non lasciò un gran ricordo se non per l’unico gol segnato nel derby con la Sampdoria.

[Foto: www.101greatgoals.com]