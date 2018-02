L’Inter non sa più vincere: 1-1 col Crotone a San Siro

Finisce 1 a 1 il secondo anticipo della 23/ma giornata di campionato tra Inter e Crotone. I nerazzurri confermano di essere in piena crisi, la vittoria infatti manca da ormai 2 mesi e 10 partite (l’ultima 5-0 col Chievo). Nella prima frazione è Eder ad aprire i giochi, mentre a pareggiarli ci pensa Barberis nella ripresa. Fischi per la propria squadra da parte dei tifosi interisti, mentre piovono applausi per il loro ex portiere Zenga che saluta S. Siro in lacrime.

LA PARTITA

Dopo il minuto di silenzio che si terrà su tutti i campi di Serie A in ricordo di Azeglio Vicini , è l’Inter a iniziare il match senza troppa intensità. Infatti Cordaz può stare tranquillo fino al 23’ quando, su corner di Perisic, Eder trova il gol grazie a un colpo di testa deviato involontariamente da Faraoni. Il gol però non cambia l’andamento del match con la squadra di casa mai pericolosa e con un ritmo di gioco molto lento. Il Crotone riesce a rimanere in partita grazie a una squadra corta e decisa a racimolare qualche punto in ottica salvezza. E il punto lo trova nella ripresa, grazie a una palla messa in mezzo da Trotta trasformata poi da Barberis in gol. Miranda e Skriniar immobili, Handanovic battuto. Da notare il buon impatto del nuovo acquisto Rafinha che entra con personalità e intensità ma non riesce a incidere sul tabellino.

LE DICHIARAZIONI

Luciano Spalletti: “Siamo in difficoltà, non vinciamo da tanto e non riusciamo più a essere fluidi come lo siamo stati per molto tempo. Stasera non abbiamo subito molto, abbiamo subito gol su un rimpallo e poi davanti siamo stati poco precisi e poco determinati. Siamo sotto il nostro livello un po’ in tutte le cose e in alcuni giocatori che possono fare la differenza”. Continua poi facendo un appunto sul carattere dei suoi: “” Appena ci va storto qualcosa perdiamo di fiducia e dimostriamo di avere un carattere debole e torna il timore dei precedenti trascorsi.”

Walter Zenga: “ Per il mio staff vedere la squadra giocare con questa personalità in uno stadio come questo, senza quasi mai soffrire, è una grandissima soddisfazione. Gara particolare.” Sulla sua ex squadra: “ Io sono nato nell’Inter e ho fatto tutta la trafila. Io sono nato da interista e quindi è più facile avere un rapporto del genere coi tifosi. Poi i tifosi apprezzano quelli che danno tutto per la maglia e che lavorano con passione. Il mio futuro è solo l’Atalanta che sfideremo settimana prossima”.

TABELLINO

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert (28′ st Cancelo); Vecino, Borja Valer, Brozovic (31′ st Karamoh); Perisic, Candreva (18′ st Rafinha), Eder. In panchina: Padelli, Berni, López, Ranocchia, Santon, Cancelo, Emmers, Gagliardini, Pinamonti. Allenatore: Spalletti.

CROTONE (4-3-3): Cordaz Faraoni (39′ st Simic), Ceccherini, Capuano, Martella (13′st Pavlovic); Barberis, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta (31′ st Stoian), Nalini. In panchina: Festa, Viscovo, Ajeti, Izco, Zanellato, Rohde’n, Crociata, Simy, Budimir. Allenatore: Zenga.

[Foto: calciomercato.com]