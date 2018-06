La Nazionale argentina non finirà mai di fargli provare emozioni forti.

Uno svenimento nell’intervallo della partita

Ma deve stare attento Diego Armando Maradona che, ieri sera, mentre la sua squadra stava per consegnargli una vittoria scacciacrisi ai Mondiali ha “sentito” troppo la partita e ha avuto un malore.

Il tutto è avvenuto nell’intervallo della stessa gara tra Argentina e Nigeria, vinta dai bianco-celesti per 2-1. “El Pibe de Oro”, come spesso accade, ha dato spettacolo anche dagli spalti e ciò è successo anche ieri nella tribuna dello stadio di San Pietroburgo, con tanto di dito medio ed esultanze fantasiose.

Maradona ha avuto uno svenimento per uno sbalzo di pressione con dolori alla nuca ed è stato prontamente soccorso dai medici.

Dopo il malore l’esultanza colorita di Maradona per la vittoria

Dopo essersi ripreso è ritornato a sostenere dagli spalti con ancora più passione e manifestazioni colorite la sua Argentina, non rispettando il consiglio del rientro in albergo per evitare ulteriori problemi di salute.

Anche se rischiose per il suo fisico già ampiamente provato da anni, le emozioni forti e anche estreme non possono mancare dalla vita di Maradona. E, alla fine, è stato premiato dalla rete decisiva di Marcos Rojo a quattro minuti dal termine della partita, che ha consegnato alla Nazionale sudamericana l’accesso agli ottavi contro la Francia.

Un goal che lo ha mandato letteralmente in estasi con un’entusiasmo senza freni. Il campione argentino ha poi rassicurato i suoi fans su Facebook sulle sue condizioni fisiche, oltre che la compagna Rocio. Il malore, quindi, è stato subito archiviato tant’è che Maradona è rientrato a Mosca in aereo.

