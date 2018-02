Martinez, talento argentino classe ’97, ha firmato un pre-contratto con l’Inter

Lautaro Martinez sarà il primo acquisto del mercato nerazzurro di quest’estate. I nerazzurri hanno raggiunto l’accordo per l’acquisto di uno dei più promettenti talenti del calcio sudamericano. L’operazione verrà formalizzata in estate, ma intanto la missione del direttore sportivo Piero Ausilio in Argentina e il lavoro del vicepresidente Javier Zanetti hanno dato i risultati sperati. Il giovane attaccante ha scelto l’Inter, che lo ha bloccato. L’intesa con il Racing Avellaneda è totale: secondo l’agenzia stampa “Noticias Argentina”, è stato raggiunto un accordo per circa 20 milioni di euro.

Sul promettente attaccante argentino c’era molto concorrenza, ma complici le parole di alcuni ex campioni argentini nerazzurri, Martinez ha scelto l’Inter. Il giovane era in procinto di trasferirsi al Real Madrid già all’età di 18 anni, ma per sua scelta ha voluto formarsi ancora qualche anno nel campionato del suo paese. Le sue performance però non sono mai scemate, anzi, il giocatore sembra crescere e avere un grande potenziale davanti a sé e questa volta si sente pronto per approdare in Europa.

A confermarlo sarebbero anche le sue parole: “Il mio rappresentante sa qual è la mia idea. Blanco sa cosa firmiamo e quale sarà il club che pagherà. Ho sentito Javier Zanetti, ho fatto lo stesso con Diego Simeone, ma oggi penso al Racing. Ci sono molti club che sono interessati e chiamano, l’Inter è stato uno degli ultimi a volermi incontrare e Milito mi ha detto cosa significa il club, e ne sono orgoglioso”.

Potrebbe comunque rimanere nel suo destino il Real Madrid: infatti questa operazione di prospettiva ma anche cara per i prezzi sudamericani, sarebbe stata effettuata dall’Inter proprio per rimpiazzare il posto che lascerebbe libero Mauro Icardi se in estate dovesse trasferirsi a Madrid.

