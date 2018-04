Mercoledì calcistico intenso. La Serie A scende in campo

Si attende un mercoledì intenso e ricco di calcio. Infatti, la Serie A questa sera scenderà in campo per disputare la 33^ giornata di Campionato. Nell’anticipo di Martedì intanto si è registrata la vittoria dell’Inter sul Cagliari.

Serie A in campo

Si aspettano varie risposte questa sera dai vari incontri in programma a poche giornate dal termine del campionato. La Juventus sarà impegnata sul difficile terreno del Crotone in cerca di punti salvezza. Gli uomini di Allegri cercheranno un’altra vittoria importante in chiave campionato. In vista dello scontro diretto contro il Napoli. I partenopei, dal canto loro, vorranno riscattarsi dopo il pareggio con il Milan. Si troveranno di fronte un Udinese che perde da molti turni e con l’allenatore Oddo in profumo di esonero. Secondo i rumors, sarebbe già pronto Stramaccioni per il cambio di panchina.

La Lazio avrà vita difficile in quel di Firenze. Adesso ogni punto è importante in chiave qualificazione Champions League. La Roma, invece, attenderà tra le mura amiche un Genoa ormai salvo. Il Milan farà visita al Torino.

Altri incontri

Verona Sassuolo e Spal Chievo sono dei match molto “caldi” sul fronte salvezza. La situazione è ancora tutta da decifrare e servono punti in questo momento della stagione. Il Benevento alle ore 18, invece, cercherà di onorare il campionato come sta facendo soprattutto negli ultimi due mesi. Riuscirà Diabate ad andare ancora a segno con una doppietta? Sicuramente l’Atalanta di Gasperini vorrà continuare a stupire ed andrà in Campania per ottenere la vittoria.

Intanto nell’anticipo di ieri l’Inter di ieri ha schiantato facilmente il Cagliari. Di Cancelo, Icardi, Brozovic e Perisic i nomi dei marcatori per la squadra di Spalletti.

Serie B

In attesa dei risultati della Serie A, ieri sera è stato il turno della Serie B. L’Empoli ha vinto nuovamente ed adesso vede il salto di categoria. Vittorie importanti anche per Frosinone per la volata finale e per il Venezia in chiave playoff. Stessa situazione per il Parma. Dal secondo al sesto posto adesso ci sono bei sei squadre racchiuse in 6 punti.

Nelle zone basse, invece, la situazione si fa interessante dopo la vittoria della Pro Vercelli. Tutto può ancora succedere da qui alla fine.

