Milan, ufficiale la nuova collaborazione con la Puma

Il Milan ha siglato un contratto pluriennale di partnership con la Puma a partire dal 1 luglio 2018. Dopo una lunga collaborazione con Adidas (azienda che ha deciso da tempo di uscire dal contratto decennale con un anno di anticipo), il club ha deciso di affidarsi al noto marchio tedesco. Non sono state dichiarati i numeri dell’accordo ma secondo indiscrezioni, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri incasserebbero 10-15 milioni. Una cifra relativamente notevole ma comunque inferiore a quella che percepiva con l’ultimo sponsor (Adidas nel 2013 aveva firmato un decennale che nel 2016 ha portato 19,7 milioni più le royalty sul merchandising, arrivate a circa 9 milioni nell’ultimo bilancio).

Entrambi le parti si sono dichiarate entusiaste

Sono state rilasciate parole di stima e di soddisfazione da parte delle due parti. Ecco le dichiarazioni:

Marco Fassone: “Esprimo particolare soddisfazione per l’annuncio di questa partnership con Puma, a cui siamo legati da reciproca stima e comune passione per i valori dello sport e del calcio. È un importantissimo brand internazionale, a cui saremo legati nelle prossime stagioni in un percorso strategico con l’auspicio e l’obiettivo di tagliare insieme nuovi e straordinari traguardi, fuori e dentro il campo”

Bjørn Gulden, Amministratore delegato di PUMA: “Siamo molto orgogliosi di questa partnership con AC Milan. È uno dei club di maggior successo nella storia del calcio con un ampio seguito in tutto il mondo ed il team e i suoi fan mostrano il vero spirito del calcio. A mio avviso quella dei Rossoneri è una delle maglie più iconiche del calcio. Non vediamo l’ora che il prossimo capitolo di questo leggendario club venga scritto insieme a PUMA.”

Il Milan va aggiungersi così alla scuderia di squadre a sponsor Puma tra cui Borussia Dortmund e Arsenal, selezioni nazionali come Italia, Svizzera, Costa d’Avorio e anche per alcuni giocatori di livello internazionale: Griezmann, Aguero, Fabregas, Balotelli e Buffon tra gli altri.

