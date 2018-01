Nainggolan all’Evergrande: è quasi fatta!

Il centrocampista belga avrebbe dato il consenso per il trasferimento in Cina.

Sembra quasi fatta per il trasferimento di Nainggolan all’Evergrande di Fabio Cannavaro. Dopo lo stallo della trattativa per Aubameyang, e dopo una richiesta d’informazioni per Witsel, il club cinese avrebbe virato sul centrocampista della Roma. La trattativa sembra in dirittura d’arrivo e probabilmente sarebbe già conclusa se non fosse per un intoppo: la luxury tax imposta dalla Federcalcio cinese. Infatti l’Evergrande, per portare il Ninja in Cina, dovrebbe pagare circa 50 milioni alla Roma più altri 46 milioni alla Federcalcio cinese (tassa del 100%, quindi 50 milioni meno 6 di franchigia).

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si starebbe studiando quindi il trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Al giocatore uno stipendio monstre con oltre 12 milioni di euro a stagione.

Complici alcuni malumori con la società dovute al comportamento di Radja sopra le righe, l’affare sembrerebbe ben avviato e se la trattativa dovesse concludersi, per la Roma, sarebbe una grande perdita in vista del ritorno di campionato e degli ottavi di Champions.

[Foto: www.alfredopedulla.com]