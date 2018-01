Napoli, Politano pista calda. Si chiude per Younes

Nelle ultime ore si sarebbe accesa la possibilità di vedere Politano, centrocampista in forza al Sassuolo, indossare la maglia del Napoli già da questa sessione di mercato. Dopo la chiusura del club neroverde di qualche giorno fa (“Nessuna intenzione di cedere il ragazzo. Quest’estate se ne riparlerà”), la trattativa sembra aver sortito un cambio di rotta. Infatti, come riporta anche il Corriere dello Sport, il Ds azzurro Giuntoli sembrerebbe aver trovato una soluzione che interessa al club emiliano: Politano potrebbe arrivare in cambio del prestito di Ounas come contropartita tecnica, unito ad un conguaglio economico di 20-25 milioni di euro. Dopo l’affare Verdi sfumato in extremis , questo potrebbe prendere la strada inversa nelle prossime ore. Nel frattempo il Sassuolo non molla la pista Caprari, soprattutto nel caso in cui Politano dovesse partire. Il fatto che i due giocatori abbiano lo stesso agente potrebbe favorire la trattativa.

CAPITOLO YOUNES

Sembra quasi tutto fatto per l’arrivo di Amin Younes, centrocampista dell’Ajax. I due club avrebbero raggiunto un’intesa di massima e sarebbero ora ai dettagli. Nel caso in cui dovesse arrivare l’accordo, l’agente del giocatore e il giocatore sono pronti a sbarcare a Napoli già questa sera o nei giorni successivi per le visite mediche. Salvo colpi di scena clamorosi, Younes potrebbe già assistere da spettatore la partita al San Paolo tra Napoli-Bologna.

[Foto: calciomercato.com]