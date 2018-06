Adesso il gioco inizia a farsi duro nei Mondiali di Russia con il superamento della fase a gironi e l’approdo agli ottavi di finale.

Partita clou degli ottavi Francia-Argentina

Quattro giorni molto intensi, tra sabato 30 giugno e martedì 3 luglio, che decideranno chi proseguirà l’avventura. Domani apriranno gli ottavi due sfide thrilling. La prima, alle 16, tra Francia e Argentina e la seconda, alle 20, tra Uruguay e Portogallo.

Il match che vedrà scontrarsi la nazionale francese con quella argentina è sicuramente la gara-clou di questi ottavi ai Mondiali russi. Domenica sarà la volta di Spagna-Russia e Croazia-Danimarca, rispettivamente alle 16 e alle 20. E sarà vita dura per i padroni di casa contro le furie rosse iberiche.

Lunedì duello tutto sudamericano tra Brasile e Messico nel pomeriggio e sfida inedita Belgio-Giappone, la sera. Chiuderanno gli ottavi, martedì, Svezia-Svizzera alle 16 e Colombia-Inghilterra alle 20. Le partite dei quarti saranno trasmesse da Canale 5.

Sorprese e flop della fase a gironi dei Mondiali russi

Non pochi i responsi a sorpresa nella fase a gironi che hanno decretato questi accoppiamenti negli ottavi. Su tutti, il flop clamoroso della Germania nel girone F, superata in classifica da Svezia e Messico e umiliata dalla Corea del Sud.

Anche la qualificazione della Svizzera ai danni della Serbia non era certo scontata alla vigilia, così come l’esclusione, un pò inaspettata, della Polonia, addirittura ultima nel suo girone dopo Colombia, Giappone e Senegal. La qualificazione del Giappone, in particolare, è una novità assoluta per come si è materializzata.

I nipponici, infatti, pur avendo perso contro la Polonia hanno avuto il pass per gli ottavi grazie al fair-play, ovvero per aver totalizzato meno ammonizioni del Senegal. Tra gli ousiders della fase che inizierà da domani si possono annoverare la Russia (outsiders di lusso visto che gioca in casa), il Messico, la Danimarca, la Svizzera e la Colombia.

Possibile sfida Brasile-Argentina in semifinale

Bomber di questi Mondiali, fino al momento, è l’inglese Harry Kane, capocannoniere provvisorio con ben 5 reti già realizzate. Ma è seguito “a ruota” da Cristiano Ronaldo e dal belga Lukaku con 4. Tre goal, invece, per il russo Cheryshev e per lo spagnolo Diego Costa.

Gli incroci che definiranno i successivi quarti di finale sono così stabiliti: la vincente tra Uruguay e Portogallo incontrerà chi prevarrà tra Francia e Argentina mentre la vincente tra Brasile e Messico giocherà con chi vincerà tra Belgio e Giappone.

La vincente tra Svezia e Svizzera se la vedrà, invece, con la vincente tra Colombia e Inghilterra. Infine, la trionfatrice tra Spagna e Russia incontrerà la vincente tra Croazia e Danimarca.

Per le semifinali, chi prevarrà nel primo quarto di finale evidenziato andrà allo scontro con la vincente del secondo quarto. Stesso ragionamento tra la vincente del terzo quarto e dell’ultimo quarto. Possibile, quindi, una sfida epocale tra Brasile e Argentina per l’accesso alla finalissima.

[Immagine: www.termometropolitico.it]