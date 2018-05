Odore di scudetto per la Juventus alla vigilia della 36° giornata del Campionato di Serie A, in programma tra oggi e domani. I bianconeri saranno di scena, stasera alle 20:45, contro il Bologna e potranno tentare un ulteriore allungo o mantenere i quattro punti di vantaggio in classifica a due giornate dalla fine sul Napoli di Sarri, che invece ospiterà il Torino.

Se gli azzurri dovessero perdere clamorosamente con il Toro, una vittoria della Juve le assegnerebbe matematicamente il Campionato.

Obiettivi diversi nel Campionato di Serie A

L’altro anticipo del sabato è il match tra Milan e Verona. Particolarmente importante in chiave Europa League per la squadra di Gattuso che sta lottando punto a punto con l’Atalanta, che sarà impegnata nella difficile trasferta all’Olimpico contro la Lazio. I veneti, invece, sono chiamati a vincere il difficile incontro con i rossoneri in quanto la retrocessione in caso di pareggio o sconfitta sarebbe matematica. Per loro, quindi, si tratta di un’impresa quasi disperata anche se all’andata prevalsero con un rotondo e netto 3-0.

Prosegue la sfida pirotecnica per il terzo posto assoluto tra le due romane, che non avranno vita facile in questo turno. Come accennato, l’Atalanta darà filo da torcere alla Lazio essendo in ballo per l’accesso al secondo turno di qualificazione dell’Europa League con il Milan, distanziato di un solo punto. Per la Roma un duro impegno a Cagliari, contro una formazione a cui servono i punti per salvarsi.

Chievo-Crotone scontro salvezza

E proprio in chiave salvezza sarà fondamentale la partita Spal-Benevento, lo scontro diretto Chievo-Crotone e la gara tra Udinese e Inter con i friulani ancora invischiati nelle zone calde a pari merito con lo stesso Crotone di Zenga. Le altre partite che completeranno, domenica, il quadro della 36° giornata del Campionato di Serie A saranno Genoa-Fiorentina e Sassuolo-Sampdoria.

Un ricco antipasto in attesa della classicissima di mercoledì tra Juventus e Milan all’Olimpico, che si affronteranno alle 21 in una partita secca per vincere la Coppa Italia. In caso di successo anche qui, per i bianconeri sarebbe il quarto trofeo consecutivo, competizione in cui invece il Milan non vince dal lontano 2003.

[Immagine: www.calcioefinanza.it]