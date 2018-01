Roma, Dzeko in partenza. Ma con la Samp sarà titolare

Chelsea e Roma hanno ormai raggiunto l’accordo per Edin Dzeko, pronto a trasferirsi a Londra per una cifra di circa 30 milioni di euro più 4 di bonus (nella trattativa anche Emerson Palmieri, valutato 18 milioni più 6 di bonus). L’attaccante bosniaco, nonostante la sua completa integrazione col calcio italiano e il popolo giallorosso (dimostrata anche dal recente acquisto di una nuova abitazione a Roma), lascerà la Capitale.

Due i fattori più importanti che hanno contribuito l’attaccante ad accettare: il nuovo contratto e la telefonata di Antonio Conte. Accettando la corte dei Blues, infatti, percepirà uno stipendio di 6-7 milioni l’anno, superiore a quello che percepisce a Roma (4,5), con un contratto fino al 2021. Numeri che per un calciatore di quasi 32 anni sono difficili da non accettare. La mossa che però sembrerebbe aver dato la scossa definitiva alla trattativa sarebbe stata quella di Antonio Conte che, secondo le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, avrebbe telefonato al bosniaco, convincendo il giocatore della bontà del progetto tecnico che ruoterebbe intorno a lui al suo arrivo. Il buco lasciato nell’attacco giallorosso dovrebbe coprirlo Patrick Schick, acquisto più costoso della storia della Roma, ma con le sue poche presenze causa infortunio, rimane ancora una scommessa.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità, ma nel frattempo Dzeko rimane un giocatore della Roma e come tale giocherà, da titolare, la partita in programma alle ore 20.45 di stasera contro la Sampdoria. Questo è quanto riportato dalle parole di Di Francesco nella lunga conferenza stampa di ieri. L’allenatore giallorosso aggiunge che comunque dovrà fare poi delle valutazioni con lui dal punto di vista mentale. Quella di Marassi quindi, potrebbe essere l’ultima partita del giocatore bosniaco e, se così fosse, sarebbe una perdita sia per la Roma che per il campionato italiano.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, Defrel.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

[Foto: www.corrieredellosport.it]