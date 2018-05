Ronaldinho si sposa due volte? Questa potrebbe essere l’ultima trovata di uno dei giocatori più fantasiosi degli ultimi 20 anni. Il brasiliano avrebbe fatto doppietta?

Ronaldinho si sposa?

Ronaldinho si sposa sembra l’ultima trovata del fuoriclasse calciatore brasiliano. Dopo una carriera a deliziare gli appassionati di calcio con le sue super giocate, il campione continua a far parlare di se. E questa volta non per le “prestazioni” sul campo.

Infatti, sembra che abbia deciso di convolare a nozze il prossimo mese di agosto. Niente di sorprendente se non fosse per la sua “scelta” di sposare due donne. Chissà come saranno gli inviti ideali da inviare agli invitati al matrimonio.

L’ultima trovata del brasiliano

Il pallone d’Oro 2005 dovrebbe pronunciare il fatidico sì a due donne diverse. Secondo il giornale brasiliano O Dia, l’ex calciatore di Barcellona e Milan avrebbe chiesto la mano delle fidanzate. Priscilla Coelho e Beatriz Souza i nomi delle due future spose. I “tre” dovrebbero convolare a nozze a Rio de Janeiro.

Una cerimonia privata la loro con il Gaucho, questo uno dei modi in cui viene chiamato, che sposerebbe le due donne originarie di Belo Horizonte.

Ennesima trovata: sarà vero amore?

Ronaldinho si sposa e tutti vissero felici e contenti. Ennesima trovata quindi per chi nel 2002 ha vinto il campionato del Mondo con la sua nazionale. La decisione del “doppio” matrimonio segue in ordine temporale il suo ingresso in politica con il Partito Repubblicano Brasiliano e la collaborazione con il cantante Jorge Vercillo.

La legge brasiliana glielo permetterà?

[Foto: /www.calciomercato.com]