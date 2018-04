Scudetto alla Juventus? Chi in Champions League?

La Juventus é vicina allo scudetto? Chi andrá in Champions League? Il week end di campionato ha forse emesso il primo verdetto.

La Juventus a piú sei in Serie A

L’ingresso di Douglas Costa ha permesso alla Juventus di Allegri di avere la meglio dell’ostica Sampdoria. Infatti, le giocate del brasiliano, autore di tre goal, hanno permesso ai bianconeri di superare i blucerchiati. Di Mandzukic, Howedes (primo goal stagionale) e Khedira le reti dei campioni d’Italia.

Un risultato importante, quindi, che permette alla Juventus di andare a piú sei dal Napoli, bloccato qualche ora prima dal Milan sullo 0-0. Provvidenziale la parata in pieno recupero di Gigi Donnarumma su Milik. In attesa dello scontro diretto tra due settimane in quel di Torino.

Situazione Champions League

É stato un turno di campionato dove non si sono avuti cambiamenti in zona Champions League. Infatti, l’Inter é stata bloccata sul pareggio da un’Atalanta che ha sprecato qualche occasione di troppo. Un altro pareggio “ad occhiali” anche nel derby tra Lazio e Roma. Al momento, quindi, le due romane, rispettivamente al terzo e quarto posto, mantengono un punto di vantaggio sull’Inter. Un pó indietro, invece, segue il Milan.

Europa League e Salvezza

Mentre la Juventus si avvicina allo scudetto, rimane ancora da definire anche la griglia dell’Europa League. La Fiorentina si trova a quota 51, due punti di distacco dal Milan di Gattuso. Senza dimenticare Atalanta, Sampdoria e Torino.

Nelle zone “calde” della classifica, il Benevento pareggia contro il Sassuolo e rischia addirittura di vincere. Ancora in goal Diabate con un’altra doppietta. Un punto che serve di piú a Politano (in rete due volte) e compagni. Punti importanti anche per Cagliari, Chievo e Spal. Zero punti per Crotone e Verona.

