Semi Finali Champions League: Qualificate

I quarti di finale della Champions League 2018 si sono conclusi. Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco e Roma sono le quattro squadre che hanno ottenuto il passaggio alle semifinali.

Miracolo Roma Champions League

Ed è proprio ai giallorossi che va il plauso di tutto il pubblico italiano e non solo in Champions League. Nella gara di andata il 4 a 1 per gli spagnoli sembrava aver spento qualsiasi entusiasmo ai tifosi della Roma. Ma allo Stadio Olimpico la squadra allenata da Di Francesco è riuscita a ribaltare il risultato vincendo 3 a 0.

La Roma ha praticato quella che si può definire la partita perfetta: grande difesa e pressing a tutto campo con cui hanno imbrigliato Messi e soci. Un gioco corale fino alla rete finale di Manolas, che ha sancito il risultato sul 3 a 0, permettendo alla Roma di accedere alle semifinali.

Altra sorpresa

Un altro quarto di finale di grande prestigio è quello che si è giocato tra il Liverpool e il Manchester City. Un derby inglese che ha visto a confronto due filosofie di calcio: quella di Josep Guardiola e Jurgen Klopp. Nella gara di andata il City ha subito una sonora sconfitta per 3 a 0, con il Liverpool che ha dominato per tutti i novanta minuti.

Nella partita di ritorno, che si è giocata all’interno dello Eithad Stadium, alla squadra di Guardiola non è riuscita la “remuntada”, nonostante il Manchester City sia andato in vantaggio per 1 a 0. Al termine dei novanta minuti regolamentari però il Liverpool ha ribaltato il risultato vincendo la gara per 2 a 1 e aggiudicandosi il passaggio alle semifinali.

Montella dice addio

Per quanto riguarda il Bayern Monaco i tedeschi hanno affrontato due gare di alto livello con il Siviglia. Gli spagnoli, nella partita di andata, si sono imposti per 2 reti a 1, nonostante la squadra di Vincenzo Montella abbia applicato un buon possesso palla.

Nella sfida di ritorno all’Allianz Arena il risultato è stato di 0 a 0. Dopo un primo tempo piuttosto scialbo da parte degli spagnoli, nella ripresa sono i tedeschi a sfiorare il gol prima con Lewandowsky e poi con Rodriguez. Ma è il Bayern Monaco a passare il turno, ma il Siviglia ha dimostrato di poter dire la sua anche in Europa.

Peccato per la Juventus

Il quarto di finale più atteso in Champions League è stato senza dubbio quello tra Juventus e Real Madrid. La sfida di andata allo Stadium è stata però decisa da una doppietta di Cristiano Ronaldo e un gol di Marcelo che hanno annichilito i bianconeri.

Al Santiago Bernabeu la Juventus ha imposto un gioco più concreto segnando due gol con Mandzukic e uno con Matuidi. Ma un rigore fischiato alla fine dei novanta minuti consente al Real di evitare i supplementari, con Cristiano Ronaldo che sigla il suo ennesimo gol, portando la sua squadra a un’altra semifinale di Champions League.

