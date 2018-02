Serie A, analisi di acquisti e cessioni di questo calciomercato

Non è stato un calciomercato scintillante come ci si aspettava a inizio gennaio, per lo meno per quanto riguarda la Serie A. Infatti, nel calciomercato estero e soprattutto in Premier, si sono mossi giocatori importanti e vari milioni. E se l’Arsenal ha speso solo per Aubameyang più di 60 milioni di euro, in Italia complessivamente si è arrivati a spendere a fatica 50 milioni.

A portare a questa situazione sono, in primis, la bassa disponibilità delle squadre minori; infatti, sebbene le squadre in zona salvezza abbiano comprato molto, hanno speso relativamente poco. Il secondo motivo è la (non) programmazione che alcune squadre hanno presentato. Se la Juve e il Milan hanno avuto un’idea chiara di quello che avrebbero fatto per questa sessione di mercato, un po’ meno ce l’hanno avuta Inter, Roma e Napoli in cerca dell’affare fino all’ultimo (vedi Pastore, Politano, Klaassen, ndr) e rimasti poi a bocca asciutta. L’ultimo motivo è quello che condiziona ormai da qualche anno finanze e progetti dei club: il fair play finanziario. L’esempio più palese è il Milan, in attesa ancora di sapere i provvedimenti che si prenderanno per aver violato il FPF, che ha speso più di 220 milioni quest’estate e quindi ha avuto comunque le mani legate.

Qualche acquisto comunque che si potrebbe rivelare importante lo si è fatto, con il campo che sentenzierà il valore dei giocatori arrivati nei giorni scorsi.

TABELLONE CALCIOMERCATO GENNAIO 2018

ATALANTA

Acquisti: L.Rizzo (c, SPAL)

Cessioni: B.Dramé (d, SPAL), Kurtić (c, SPAL), Vido (a, Cittadella), Orsolini (a, Bologna)

BENEVENTO

Acquisti: Sandro (c, Antalyaspor), Billong (d, Maribor), Guilherme Costa (c, Legia Varsavia), Diabaté (a, Osmanlispor), C.Cannavaro (c, Sassuolo), Djuricić (c, Sampdoria), Puggioni (p, Sampdoria), Tosca (d, Betis)

Cessioni: R.Chibsah (c, Frosinone), Gravillon (d, Pescara), Ciciretti (a, Parma), M.Kanouté (a, Pro Vercelli), Belec (p, Sampdoria), Puscas (a, Novara), Di Chiara (d, Carpi)

BOLOGNA

Acquisti: Džemaili (c, Montreal Impact), Nehuén Paz (d, Newell’s Old Boys), Orsolini (a, Atalanta), S.Romagnoli (d, Empoli)

Cessioni: B.Petković (a, Verona), Boldor (d, Verona), Taïder (d, Montreal Impact), Okwonkwo (a, Brescia), Maietta (d, Empoli)

CAGLIARI

Acquisti: Castán (d, Roma), Ceter (a, Independiente Santa Fe), Lykogiannis (d, Sturm Graz), Caligara (c, Juventus)

Cessioni: Melchiorri (a, Carpi), Capuano (d, Crotone)

CHIEVO

Acquisti: Giaccherini (a, Napoli). Tanasijevic (d, Rad Belgrado), Micin (a, Cukaricki)

Cessioni: N.Frey (d, Venezia), Garritano (c, Carpi)

CROTONE

Acquisti: Capuano (d, Cagliari), Benali (c, Pescara), F.Ricci (a, Genoa), Zanellato (c, Milan), M.Diaby (a, PSG)

Cessioni: Kotnik (a, Formentera), Cabrera (d, Getafe), Kragl (c, Foggia)

FIORENTINA

Acquisti: B.Dabo (c, Saint-Étienne), Falcinelli (a, Sassuolo)

Cessioni: Hagi (a, Viitorul Constanta), Babacar (a, Sassuolo), C.Sánchez (c, Espanyol)

GENOA

Acquisti: Pedro Pereira (d, Benfica), Medeiros (c, Sporting), Hiljemark (c, Panathinaikos). El Yamiq (d, Raja Casablanca), Bessa (c, Verona)

Cessioni: Palladino (a, Spezia), Centurión (a, Racing Avellaneda), F.Ricci (Crotone), Pellegri (a, Monaco)

INTER

Acquisti: Lisandro López (d, Benfica), Rafinha Alcântara (c, Barcellona)

Cessioni: João Mário (c, West Ham United), Nagatomo (d, Galatasaray), Vanheusden (d, Standard Liegi), Gabriel Barbosa (a, Santos)

JUVENTUS

Acquisti: Leandro Fernandes (PSV)

Cessioni: Pjaca (a, Schalke 04), Caligara (c, Cagliari)

LAZIO

Acquisti: M.Cáceres (d, Verona)

Cessioni: Palombi (a, Salernitana)

MILAN

Acquisti: –

Cessioni: Zanellato (c, Crotone), Gabriel Vasconcelos (p, Empoli), Paletta (d, svincolato)

NAPOLI

Acquisti: Machach (c, svincolato), Bangoura (c, Maceratese)

Cessioni: Maksimović (d, Spartak), Giaccherini (a, Chievo)

ROMA

Acquisti: Jonathan Silva (d, Sporting)

Cessioni: Castán (d, Cagliari), Emerson Palmieri (d, Chelsea), Nura (d, Perugia), H.Moreno (d, Real Sociedad)

SAMPDORIA

Acquisti: Belec (p, Benevento)

Cessioni: Djuricić (c, Benevento), D.Ivan (c, Pro Vercelli), Puggioni (p, Sampdoria)

SASSUOLO

Acquisti: Lemos (d, Las Palmas), Babacar (a, Fiorentina)

Cessioni: Gazzola (d, Parma), C.Cannavaro (c, Benevento), P.Cannavaro (ritiro), Falcinelli (a, Fiorentina), Scamacca (a, Cremonese)

SPAL

Acquisti: Kurtić (c, Atalanta), B.Dramé (d, Atalanta), Cionek (d, Palermo), Everton Luiz (c, Partizan Belgrado), L.Simic (d. Empoli)

Cessioni: Oikonomou (d, Bari), L.Rizzo (c, Atalanta), Della Giovanna (d, Arezzo), Mora (c, Spezia), Cremonesi (d, Virtus Entella), Bellemo (c, Padova)

TORINO

Acquisti: Damascan (a, Sheriff)

Cessioni: M.De Luca (Renate), S.Gustafson (c, Perugia), Boyé (a, Celta Vigo), Sadiq Umar (a, NAC Breda)

UDINESE

Acquisti: Zampano (d, Pescara)

Cessioni: Matos (a, Verona), Bochniewicz (d, Górnik Zabrze), Ewandro (a, Estoril), Bajić (a, Istanbul Basaksehir)

VERONA

Acquisti: Matos (a, Udinese), Petković (a, Bologna), Boldor (d, Bologna), Vuković (d, Olympiacos), Aarons (a, Newcastle)

Cessioni: M.Cáceres (d, Lazio), B.Zuculini (c, River Plate), A.González (d, Perugia), Pazzini (a, Levante), Bessa (c, Genoa), Cherubin (d, Ascoli)

