Serie A, Miccichè eletto nuovo presidente

Dopo le bufere e gli imbarazzi delle scorse settimane per le elezioni del nuovo presidente della Lega di Serie A si è arrivati finalmente alla ufficialità: Miccichè è stato eletto all’unanimità ed è il nuovo numero uno del calcio italiano. Malagò racconta di aver pensato a lui facendo una lista di 10 possibili candidati ma, tra questi, solo lui aveva nei suoi tratti un grande amore per lo sport. Miccichè, dettosi orgoglioso per la fiducia dimostrata dalle società che l’hanno votato, può vantare un passato di un alto profilo dirigenziale nell’ambiente delle banche.

Subito dopo al termine dell’assemblea chiarisce i suoi obiettivi: “Venti giorni fa non avrei mai pensato di diventare presidente della Lega. Ma sono convinto di poter portare un contributo di serietà, di coinvolgimento di tutti gli attori sociali e posso cercare di fare in modo che questo mondo del calcio diventi una realtà in cui si possano perseguire gli interessi di tutti. […] Dobbiamo trovare le soluzioni per valorizzare e sviluppare il calcio italiano, che è il migliore al mondo. La Spagna ha grandi campioni, Inghilterra e Germania grandi squadre, ma in Italia abbiamo qualcosa di unico, grandi squadre e grandi città come Napoli, Bari, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino, Genova, Venezia, con chiese, musei e ristoranti. Gli altri campionati non possono offrirlo. Unendo questi fattori possiamo giocarcela”.

[Foto: www.gazzetta.it]