Nella prossima stagione calcistica 2018-2019 la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si giocherà a Riad in Arabia Saudita a gennaio.

Oltre a questa suggestiva sede c’erano in ballo altre alternative tra cui, soprattutto, Toronto, la Cina, l’Italia con lo stadio Olimpico e il Qatar.

Un accordo da 3 milioni e mezzo di euro per i due club

Ma alla fine l’accordo è stato trovato con il governo arabo e frutterà un introito per Juve e Milan che si aggira sui 3,15 milioni di euro. L’intesa, inoltre, ha validità di tre anni e farà affiorare circa 20 milioni di euro nelle casse della Lega di Serie A fino al 2021.

Un binomio spazio-temporale, quello tra Riad e gennaio, assolutamente insolito nella storia di questa prestigiosa competizione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulla data dell’incontro ma in queste ore il giorno più gettonato sembra il 19 gennaio.

I precedenti della Supercoppa Italiana. Statistiche e record

Si tratta della decima volta in cui la Supercoppa Italiana viene disputata all’estero (la quarta invernale). Accadde, infatti, due volte negli Stati Uniti tra il 1993 (a Washington) e il 2003 (al Giants Stadium di East Rutherford), nel 2002 a Tripoli in Libia, in ben cinque occasioni (di cui quattro consecutive) in Cina e due anni fa a Doha.

Nella speciale classifica dei successi su territorio non italiano, la Juventus spicca al primo posto con 4 vittorie, seguita a ruota dal Milan con 3 trionfi e che, quindi, a gennaio potrà pareggiare il conto con i bianconeri.

Juve e Milan primatisti di vittorie assolute

A livello, invece, di vittorie totali nelle 30 edizioni finora disputate, le due squadre sono a pari merito con sette affermazioni ciascuna. Al Milan spetta, però, il primato della vittoria in Supercoppa da finalista sconfitto in Coppa Italia.

La prima edizione del trofeo è datata 1989. Il 14 giugno si sfidarono Milan e Sampdoria al Meazza con la vittoria dei lombardi per 3-1.

