Ufficiale: tutte le partite rinviate per la scomparsa di Davide Astori

Il difensore classe ‘87, Davide Astori, è stato trovato questa mattina senza vita nell’albergo del ritiro viola in vista della partita contro l’Udinese. Si parla di un arresto cardiaco nel sonno, ma sono in corso ancora gli accertamenti.

Astori lascia una compagna Francesca Fioretti e una figlia, Vittoria, 2 anni. E’ cresciuto nel vivaio del Milan e in serie A ha indossato le maglie del Cagliari (2008-2014), Roma (2014-2015) e Fiorentina di cui era tutt’ora il capitano.

In molti a ricordare Davide Astori sui social dall’Italia e dal mondo mostrando il loro cordoglio alla famiglia e alla sua compagna.

In una giornata di lutto come questa in cui tutti ci stringiamo intorno alla famiglia, sono rinviate tutte le partite restanti della 27a giornata di campionato per la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina.

[Foto: www.ilpost.it]