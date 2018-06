Il gol del Tricolor a Russia 2018 contro la Germania avrebbe causato un terremoto in Messico. Lo riferisce l’Istituto geologico messicano.

Terremoto in Messico

I Mondiali in Russia sono appena iniziati, regalando già grandi emozioni e molte sorprese. Ed anche un terremoto in Messico. Infatti, le grandi Spagna, Argentina, Brasile e Germania non sono riuscite a vincere all’esordio. Mentre Ronaldo ha segnato una tripletta con il suo Portogallo. I tedeschi, campioni del Mondo in carica, dal canto loro hanno deluso facendosi battere dal Messico, che si è imposto grazie ad una rete dell’attaccante del PSV Eindhoven Lozano. I tedeschi proveranno ovviamente a rimediare nelle prossime partite per ripristinare il loro status di favoriti.

La vittoria messicana è stata invece già un pezzo di storia per la Nazionale del Tricolor. Quando il Messico gioca, in particolare ai Mondiali, si ferma un’intera Nazione. Inoltre, in Messico un curioso fenomeno si è fatto registrare in corrispondenza del gol di Lozano. Realizzato in Russia quando in Messico erano del 10.35 del mattino: esattamente in quell’orario, si è fatta registrare una piccola scossa sismica in tutte le maggiori aree popolate del paese. Quello che gli esperti hanno definito senza mezzi termini ‘un terremoto artificiale’. Esperti che ritengono probabile come la grande esultanza per la rete realizzata dalla punta messicana abbia causato il movimento tellurico che ha scosso tutto il Messico.

Notizia divulgata tra lo scetticismo generale

La notizia del terremoto in Messico è stata divulgata proprio dall’Istituto Geologico Messicano, causando però lo scetticismo da parte di altri scienziati. Ad esempio il conosciuto geologo spagnolo Arturo Iglesias ha derubricato subito la notizia come pur folclore. Spiegando come un’esultanza del genere, anche se collettiva e diffusa in tutto il paese, non possa in alcun modo creare un fenomeno scientificamente definibile come terremoto. L’ipotesi che si è fatta, nello sviluppo della discussione, è che i sismografi abbiano rilevato effettivamente un lieve movimento trovandosi vicini a punti dove i tifosi si erano assembrati per seguire il match, il che renderebbe possibile questo singolare fenomeno.

Vero o falso, questo episodio rientra a pieno titolo in quelle leggende metropolitante che hanno scritto la leggenda del ‘futebol’ in Messico. Nelle sue ultime apparizioni ai Mondiali, il Tricolor è spesso approdato agli ottavi di finale. Senza riuscire però mai a superare questo scoglio dal 1994 ad oggi. Nel 1970 e nel 1986, nei Mondiali giocati in casa, il Messico ha raggiunto i suoi massimi risultati approdando ai quarti di finale.

Chissà che la ‘scossa’ del gol di Lozano, per giunta contro i campioni in carica, non possa dare via ad un’avventura da record. In questo caso, altro che terremoto…

[Foto: it.blastingnews.com]