Verdi resta a Bologna. Napoli vira su Deulofeu e Moura

Sembrava tutto fatto ma i vari dubbi di Simone Verdi non avevano mai portato alla conclusione dell’accordo. Ecco però spuntare la sentenza del giocatore che, quasi a sorpresa, decide di restare a Bologna.

Il giocatore, intervistato dai microfoni di Sky, racconta così le sue motivazioni: “Non è stato un no al Napoli. Sono stato tentato dal una offerta così importante. Ci ho pensato ma non volevo lasciare questo club a gennaio: resto a Bologna col sorriso”. Una scelta quindi personale dell’attaccante dei felsinei che continua: “Ero consapevole che mi cercasse la prima della classe, una squadra che si giocherà lo scudetto fino alla fine… So di non aver preso un treno ma ho fatto questa scelta con la massima serenità”.

Per il Napoli ora sono da valutare le altre opzioni: la pista più calda è quella di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, considerati gli ottimi sei mesi nel nostro campionato con la maglia del Milan, piace ai partenopei ed è in uscita dal Barcellona: la clausola si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma gli azzurri preferirebbero la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo c’è stato un contatto con il PSG per Lucas Moura anche se qui la trattativa sembra più complicata; infatti per il brasiliano pesano i 6 milioni di stipendio e la formula con obbligo di riscatto di 30 milioni.

[Foto: www.gazzettadellosport.com]